Phil Cory gibt drei Konzerte in der Breitscheider Schauhöhle

Sphärische Klänge in mystisch beleuchteter Umgebung: Phil Cory gibt am 24. Oktober in der Breitscheider Schauhöhle drei Kurzkonzerte. Archivfoto: Phil Cory

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BREITSCHEID - Der Klangschalen-Musiker, Gitarrist und Songschreiber Phil Cory hat drei neue Singles und zwei neue Alben eingespielt. Seine neuesten Werke will er am 24. Oktober (Samstag) in der Breitscheider Schauhöhle "Herbstlabyrinth" vorstellen.

Drei 45-minütige Konzerte sind geplant. Los geht es um 17, um 18.30 und um 20 Uhr. Der Eintritt kostet 16 Euro.

Die Klänge der Kristall-Klangschalen in Verbindung mit den beleuchteten Tropfsteinen versprechen ein besonderes Erlebnis. Interessierte sollten einige Punkte berücksichtigen: Um in die Schauhöhle zu gelangen, müssen 124 Stufen bewältigt werden. Außer festen Schuhen ist auch warme Kleidung nötig, da in der Höhle eine Temperatur von konstant neun Grad herrscht.

Außerdem müssen Besucher wegen der Corona-Pandemie eine Mund-Nasen-Bedeckung und Handschuhe tragen.