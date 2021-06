Polizisten finden Drogen, Schreckschusswaffe und Schlagstock

Symbolfoto: Oliver Berg/dpa

DRIEDORF/BREITSCHEID - Ein ehemaliger Polizist hat am Montagabend einen jungen Mann in der Driedorfer Stadionstraße so lange festgehalten, bis eine Streife aus Herborn eintraf. Der Grund: Der 20-Jährige hatte am dortigen Bolzplatz Drogen konsumiert.

Bei der Durchsuchung des Mannes und seines Rucksacks fanden die Beamten rund 45 Gramm Marihuana, einen niedrigen dreistelligen Geldbetrag, eine Schreckschusswaffe und einen Teleskopschlagstock. Daraufhin nahmen sie den Breitscheider fest. Ein Richter ordnete eine Durchsuchung seiner Wohnung an, bei der auch ein Drogenspürhund eingesetzt wurde. Gefunden wurde allerdings nichts mehr.

Die Polizei stellte die Drogen, die Schreckschusswaffe und den Teleskopschlagstock sicher. Nach der erkennungsdienstlichen Behandlung durfte der 20-Jährige die Wache in Herborn verlassen.

Wegen der Drogen kommt nun ebenso eine Anzeige auf ihn zu wie für den unerlaubten Waffenbesitz.