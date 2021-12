4 min

Rabenscheid vor genau 50 Jahren voreilig gehorsam

Der höchstgelegene Ortsteil schließt sich am 31. Dezember 1971 der Gemeinde Breitscheid an. Bahnhof ist über drei Kilometer vom Ort entfernt. Erste urkundliche Erwähnung in 1398.

Von Christoph Weber Redakteur Dillenburg