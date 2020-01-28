Rabenscheider Tunnel wird im Weltkrieg zur Produktionsstätte

Er war gegen Ende des Zweiten Weltkriegs für die Nazis eine der wichtigsten Produktionsstätten im Dillgebiet: der Rabenscheider Tunnel, der eine unterirdische Fabrik beherbergte.
Unterirdisch: Im Inneren des mehr als 1114 Meter langen Rabenscheider Tunnels wurden in den letzten Monaten des Zweiten Weltkriegs Propeller, Luftschrauben und Propellernaben für das Flugzeug Focke-Wulff Fw 190 hergestellt. Getarnt wurde diese Rüstungsfabrik unter dem Namen "Holzwerk Rabe". Foto: Christoph Weber
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Dieser Artikel wurde ursprünglich am 28.01.2020 um 10:30 Uhr publiziert.