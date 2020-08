Radfahrer unter Verdacht: Waldboden in Breitscheid zerstört

Nicht erlaubt: Mit einer Sprungschanze aus Holz oder anderen Hindernissen wird das Radfahren im Breitscheider Wald für Mountainbiker zwar sicherlich interessanter, es bleibt aber illegal. Dadurch wird der Untergrund stark verdichtet und der Wasserlauf verändert. Foto: Harald Heuser/Gemeinde Breitscheid

BREITSCHEID - Die Gemeinde Breitscheid geht gegen das illegale Befahren des Waldes vor. In ihrem Mitteilungsblatt hat die Kommune mit drei Bildern Bereiche unweit der katholischen Kirche in der Kerngemeinde Wege dokumentiert, auf denen unnatürliche Hindernisse den Fahrspaß vergrößern sollen. Laut Gesetz droht den Verursachern ein Bußgeld bis zu 25.000 Euro.

Nach der Veröffentlichung haben sich einige Breitscheider bei Bürgermeister Roland Lay (parteilos) gemeldet. Dabei wurde auch kritisiert, dass von weiteren Schritten die Rede ist, falls sich niemand auf den Aufruf meldet: "Wir fordern die Beteiligten des Anlegens und die Nutzer der Wege auf, sich bei der Gemeinde zu melden. Das Nutzen des Waldes in der jetzigen Form hat zu unterbleiben."

"Im Waldgrundstück (...) verlaufen viele, offensichtlich häufig genutzte, nicht genehmigte Fahrradwege mitten durch den Wald, also auch außerhalb der bestehenden Waldwege", heißt es in den "Breitscheider Nachrichten". "Durch das Anlegen von 'Sprungschanzen' aus Holz, Erdmaterial und Steinen sind diese Wege höchst gefährlich, sowohl für Waldtiere, Wanderer, Jäger als auch für die Radfahrer selbst. Dieses Anlegen von Fahrradwegen im Wald samt den Sprungschanzen ist von der Gemeinde Breitscheid als Grundstückseigentümer weder genehmigt, noch kann es weiter geduldet werden."

Kritisiert wird auch, dass es durch diese Wege bereits zu einem veränderten Abfließen von Regenwasser und somit zu Erosionen des Waldbodens gekommen sei. Deshalb werde der Bauhof die illegalen Bauten beseitigen.

In dem Bericht wird das Bundeswaldgesetz zitiert, das das Radfahren im Wald - auf eigene Gefahr - nur auf Straßen und Wegen gestattet ist.

Bürgermeister Lay stellt legale Strecke in den Raum

Weiter geht es mit dem Hessischen Waldgesetz, nach dem das Anlegen von Wegen ohne Zustimmung des Waldbesitzers, der in dem speziell genannten Fall die Gemeinde ist, unzulässig ist. In diesem Regelwerk kann, wer Wege ohne Zustimmung anlegt", "mit einer Geldbuße bis zu 25.000 Euro beleg werden". Und auch das Hessische Forst- und Feldschutzgesetz mit Blick auf die Veränderung des Wasserlaufs, wird zitiert.

Bürgermeister Lay hat zunächst einmal keine Probleme damit, dass sich die Verwaltung und die Politik mit einem "legalen" Biketrail befasst. Wenn das "Wo" und "Wie" entschieden sei, stellt sich für den Rathauschef aber im nächsten Schritt die Frage nach der Verantwortung für eine solche Downhillstrecke.

In diesem Zusammenhang verweist Lay auf seinen nordhessischen Amtskollegen Klemens Olbrich aus Neukirchen, der Anfang des Jahres nach dem Ertrinken dreier Geschwister in einem Dorfteich in erster Instanz wegen fahrlässiger Tötung durch Unterlassen verurteilt worden war. Gegen das Urteil hat Olbrich Berufung eingelegt.

Lay will als Verantwortlicher ein solches Haftungsszenario in "seinem" Wald nicht erleben.