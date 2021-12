Rübsamen und Walter siegen im Tischtennis

Ausgezeichnet: die Teilnehmer am Tischtennisturnier der Fritz-Philippi-Schule in Breitscheid. Foto: Fritz-Philippi-Schule Breitscheid

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BREITSCHEID - Lena Rübsamen und Emilian Walter haben das Tischtennisturnier der Fritz-Philippi-Schule in Breitscheid gewonnen. Die Klassen 5 und 6 hatten zuerst im Sportunterricht die vier besten Mädchen und fünf besten Jungen ermittelt.

Diese Schüler durften dann am Turnier teilnehmen. Sie spielten in Fünfergruppen um den Einzug in die Endrunde. Dort wurden dann ebenfalls im Gruppenmodus die Sieger ausgespielt. Bei den Mädchen erreichte Damla Yagci den zweiten Platz vor Emilia Peter, Lena Bindmann, Ylenia Otto und Sanna Thielmann.

Die Vizemeisterschaft bei den Jungs sicherte sich Stefan Schmoor. Die weiteren Plätze belegten Antonius Schiedeck, Luca Pfeiffer, Demian Gimbel und Elias Haupt.