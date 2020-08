SSV „Edelweiß“ feiert fröhlichen Dämmerschoppen mit Gästen

Jetzt teilen:

BREITSCHEID-MEDENBACH - Den „Dämmerschoppen“ des SSV „Edelweiß“ Medenbach am Samstag haben viele zum Anlass genommen, um in fröhlicher Runde gesellige Stunden zu verbringen. Ganze Familien strömten mit Freunden in die „Edelweiß“-Arena, wobei es die Karten wegen der Corona-Pandemie ausschließlich im Vorverkauf gab und die Besucheranzahl auf 250 limitiert war.

Zum guten Gelingen trugen die „Egerländer 6“ um ihren Bandleader Timo Groos bei. Der Sänger und Schlagzeuger hatte mit seiner Truppe drei Stunden flotte Blasmusik im Gepäck.

Abstände zwischen den Tischen genau ausgemessen

Kein Problem hatten Besucher und Gastgeber mit den Schutzmaßnahmen. Bereits am Einlass wurden die Gäste darauf aufmerksam gemacht, dass sie möglichst die Tische nicht verlassen und wenn, dann unbedingt die Mund-Nase-Maske aufsetzen sollten.

Die Abstände zwischen den Tischen waren penibel ausgemessen worden; und auch das Wetter spielte mit.