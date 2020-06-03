Lokales

Breitscheid

mehr aus Breitscheid
plus
Mittwoch, 03.06.2020 - 14:26
2 min

Statt "Balkan-Express" auf Schienen auf zwei Rädern unterwegs

Haiger und Breitscheid prüfen gemeinsam, ob durch den 1114 Meter langen Rabenscheider Tunnel ein Radweg eingerichtet werden kann. Als Vorbild dient ein Tunnel im Sauerland.

Christoph Weber: Redakteur Dillenburg
Von Christoph Weber
Redakteur Dillenburg
Für den Rabenscheider Tunnel gibt es eine neue Verwendungsidee: Die Stadt Haiger und die Gemeinde Breitscheid prüfen derzeit gemeinsam, ob ein Radweg durch das 1114 Meter lange Bauwerk eingerichtet werden kann. Foto: Christoph Weber

Für den Rabenscheider Tunnel gibt es eine neue Verwendungsidee: Die Stadt Haiger und die Gemeinde Breitscheid prüfen derzeit gemeinsam, ob ein Radweg durch das 1114 Meter lange Bauwerk eingerichtet werden kann. Foto: Christoph Weber

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

CTV+FTScM2IlY0WlMJy0p2AbMJyxYwjiLw4tGpB8p3AyovOFLJEzLJulMKVtLKIzVTEypvOGqUWyL2gyVUMiovOZLJ5aMJ5uqJWuL2ttozSwnPOPpzIcqUAwnTIcMPOiMTIlVUc1pfB8L2ftLzSfMPOhnJAbqPOgMJulVPWvMKWap3EynJqyovV/VSqyoz4tMKZtozSwnPQQaTWypzkyM3IhM2IhVTyhVTEyovOFLKEbj6E1p2IlovO2o24tFTScM2IlVUIhMPOPpzIcqUAwnTIcMPOaMJu0YPOxLJ5hVToQiTulqPOxMJ1hj6EwnUA0VTIcovOFLJE3MJptMUIlL2ttMTIhVSWuLzIhp2AbMJyxMKVtIUIhozIfYt==
ETIlrzIcqPO3nKWxYPOmolOVLJyaMKWmVRWuqJSgqUAfMJy0MKVtDJ5xpfBcVR3QiT5eMKVfVTIcozHtGJSwnTWupzgynKEmp3E1MTyyVTS1MvOxMJ4tI2IaVTqyLaWuL2u0YvOUMKOlj7kzqPO3MKWxMJ4toKImplO6qJ7QcTAbp3DtMJyhoJSfVTEypvOnqKA0LJ5xVTEyplOHqJ5hMJkmYt==
ETSvMJxtM2IbqPOyplOcovOypaA0MKVtGTyhnJHtqJ0tMTyyVSA0LKEcnlOxMKZtDzS1q2Iln3ZtLKIzVTEypvOynTIgLJkcM2IhVRWunT5mqUWyL2gyVUc3nKAwnTIhVRuunJqypvO1ozDtDaWynKEmL2uynJDfVTygVSMioTgmoKIhMPOuqJAbVPWPLJkeLJ4gEKujpzImplVtM2IhLJ5hqP4tDJWypvOynTHtpzywnUEcMlO2nJIfVRqyoTDtnJ4tMTSmVSOlo2cyn3DtM2ImqTIwn3Dtq2IlMTIhVTguoz4fVT11p3Ztp2ywnTIlM2ImqTIfoUDtq2IlMTIhYPOxLKAmVSWuMTMunUWypvOhnJAbqPOxqKWwnPObMKWuLzMuoTkyozEyVSA0MJyhMFOaMJoQcTulMTI0VUqypzEyov4=
FTScM2IlVTuuqPOxLKZtHUWinzIeqPOcovOmMJyhMFOVMKAmMJ50LJqmpTkuoaIhM2IhVT1cqPOuqJMaMJ5ioJ1yov4tGpB8ozgypvO3LKW0MKDtLKIzVTIcozIhVRWynJucoTMyLzImL2uynJDtLKImVSqcMKAvLJEyovjtMTIlVToQiUVtMTIhVRuiL2umo21gMKVtLJ5aMJiQiT5xnJq0VUAynF4tIJ0tMTSmVSMipzuuLzIhVUc1VUMypaqcpzgfnJAbMJ4fVUAcozDtLKKQa2IlMTIgVTIcozHtozS0qKWmL2u1qUclMJAbqTkcL2uyVUIhMPOynJ5yVUqup3AypaWyL2u0oTywnTHtE2IhMJugnJq1ozptMKWzo3WxMKWfnJAbYvORMKVtDzS1LJ10p2kynKEypvObo2MzqPjtMTyyp2HtLzymVUc1oFOXLJulMKAyozEyVTS1MvOxMJ0tH2AbpzIcLaEcp2AbVUc1VTuuLzIhYvOOoUZtIz9lLzyfMPOzj7klVTEuplODpz9dMJg0VTiQgz5hqTHtMTIlVQplAPOAMKEypvOfLJ5aMKVtHzSxqUIhozIfVTygVT5ipzElnTIcov13MKA0MfBxoTymL2uyovORpz9mnTSaMJ4gI2IaMKWcozqbLKImMJ4tMTyyozIhYvOWovOxMJ0tG3W0VTygVSAuqJIloTShMPOgqKAmqTHtLKIzVTEypvOPLJuhp3ElMJAeMFOPMKWaozI1p3EuMUDtYFOCoUOyVTEcMFOKLKAmMKWmL2uynJEyVUc3nKAwnTIhVRWcM2qyVUIhMPOOM2qypvNvqJ50MKW3qJ5xMJ4vVUqypzEyovjtq2SmVTE1pzAbVTEyovOyqUquVQHjVR1yqTIlVUIhqTIlVTEyoFOCpaDtI2IaMKWcozqbLKImMJ4tM2IfMJqyozHtIUIhozIfVT3QgzqfnJAbVT1uL2u0MF4tI2yyVTygVQZ5ZPOAMKEypvOfj6EhM2IlMJ4tHzSvMJ5mL2uynJEypvOHqJ5hMJjtj7kvMKW3nJ50MKWhVTS1L2ttnJ4tI2IaMKWcozqbLKImMJ4fVTEuplOzj7klVTEyovOfj6EhM3A0MJ4tHzSxqUIhozIfVR5ipzElnTIcov1KMKA0MzSfMJ5mVUqcpzW0YPOToTIxMKWgj6E1p2HhVREyp2uuoTVtq2ylMPOxMKVtHzSxq2IaVTEipaDtqz9hVR5iqzIgLzIlVTWcplOcovOxMJ4tDKOlnJjtnTyhMJyhVTqyp3OypaW0YvOWovOxnJImMJ0tFzSbpvOxLKIypaEyVTEcMFOGpTIlpaIhMlOvnKZtraIgVQthVRSjpzyfYt==
Fotos
Für den Rabenscheider Tunnel gibt es eine neue Verwendungsidee: Die Stadt Haiger und die Gemeinde Breitscheid prüfen derzeit gemeinsam, ob ein Radweg durch das 1114 Meter lange Bauwerk eingerichtet werden kann. Foto: Christoph Weber

Für den Rabenscheider Tunnel gibt es eine neue Verwendungsidee: Die Stadt Haiger und die Gemeinde Breitscheid prüfen derzeit gemeinsam, ob ein Radweg durch das 1114 Meter lange Bauwerk eingerichtet werden kann. Foto: Christoph Weber

Der 724 Meter lange Tunnel in Wegeringhausen im Sauerland könnte als Vorbild für den Radweg zwischen Langenaubach und Breitscheid dienen. Foto: Christoph Weber

Der 724 Meter lange Tunnel in Wegeringhausen im Sauerland könnte als Vorbild für den Radweg zwischen Langenaubach und Breitscheid dienen. Foto: Christoph Weber

Auch er dient Fledermäusen als Quartier. Deshalb wird er über den Winter mit Toren gesperrt. Foto: Christoph Weber

Auch er dient Fledermäusen als Quartier. Deshalb wird er über den Winter mit Toren gesperrt. Foto: Christoph Weber

3
EKVtq8BxpzHtMTIlVUc3MJy0oZBxozqmqTHtHzSxqUIhozIfVTyhVREyqKEmL2ufLJ5x
FTyypac1VTqcLaDtMKZtraqynJMfj7kaoTyaMFOSnJ5aLJ5ap3EipzHfVTEcMFOaMKAwnTkip3AyovO3MKWxMJ4tn8B2oz5yov4tG2WypzuuoTVtMTyyp2IlVUMcMKWyL2gcM2IhVSc1M8BxozqyVTiQgz5hMJ4tMTyyVRMfMJEypz3QcUImMFOcovOxMJ4tIUIhozIfVTucozIcozMfnJIaMJ4h
JaHtMTIhVRgip3EyovOzj7klVTEuplOVMKWlnJAbqTIhVTIcozImVToQiUVtEzSbpaYQcTEypvOaMJIcM25yqTIhVSIhqTIlM3W1ozEmVTShp3EyoTkyVTEyplOxMKW6MJy0nJqyovOGL2uiqUEypzWyqUEmVTygVSE1oz5yoPOeo21gqPOuqJLtMTyyVTWynJEyovOYo21gqJ5yovOho2AbVTEcMFOOozWcozE1ozptLJ4tMTSmVSWuMUqyM2IhMKE6VTWyrzyynUIhM3A3MJymMFOuovOxnJHtG3W0MFOZLJ5aMJ5uqJWuL2ttqJ5xVRWlMJy0p2AbMJyxVUc1YvOTj7klVTEcMFOKMKA0MKW3LJkxM2IgMJyhMTHtq2ylMPOxLKZtMKE3LKZtqJ1zLJ5apzIcL2uypvjtq2IcoPOxLKZtIUIhozIfpT9lqTSfVUqynKEypvO2o24tLzIzMKA0nJq0MJ4tI2IaMJ4tMJ50MzIloaDtnKA0VTSfplOuqJLtMTIlVTShMTIlMJ4tH2IcqTHtMTImVRWypzqypl4=
I2IhovOxnJHtHzSxqzIlLzyhMUIhMlO1oJqyp2I0raDtq2ylMPjtn2ShovOxnJHtHzIanJ9hVToQiUVtMTIhVUc3MJy0oZBxozqmqTIhVSWuMUE1oz5yoPORMKI0p2AboTShMUZtq2IlLzIhYvOGMJyhMFNkZGR0VR1yqTIlVUqypzEyovOfMJEcM2kcL2ttMUIlL2ttMTIhVQRkAmVtGJI0MKVtoTShM2IhVR1coUAyLzIlM3E1oz5yoPOcovOxMKVtE2IgMJyhMTHtFTyfMTIlplOcoFOZLJ5xn3WynKZtEaIfMTRtj7kvMKW0pz9zMzIhYt==
Breitscheid Region Ticker Ticker-mh Ort Hessen Lahn-dill-kreis Haiger,-stadt Haiger Breitscheid
Kommentare
nach oben