Tunnel-Thema: Was darf der Wille zum Radwegbau kosten?

Bei der Gemeindevertretersitzung ging es auch um die angedachte Radwegverbindung Medenbach - Uckersdorf, die am 22. Juni ebenfalls in zwei Ausschüssen vorgestellt - und einstimmig abgesegnet worden war. Günter Giombel (FWG) sprach nach "schwindelerregenden Zahlen in der Vergangenheit" von einer "kostenmäßig verträglichen Sache", einen Forstwirtschaftsweg so herzurichten, dass dieser für Radfahrer nutzbar ist. Auch dies sei als Willensbekundung zu sehen, die noch nicht ermittelten Kosten würden in die Haushaltsberatungen einfließen. Für Ulrich Eichmann (SPD) ist es "die Möglichkeit, von Medenbach gefahrlos nach Uckersdorf zu kommen".