Ukrainehilfe Breitscheid: Sechs Auflieger randvoll beladen

Helfer arbeiten in Frohnhausen den Fahrern zu. Die Ukrainehilfe Breitscheid schickt drei "Sattelschlepper" in das Kriegsland und drei in ein Verteilerlager nach Polen.

Von Christoph Weber Redakteur Dillenburg