Ukrainehilfe Breitscheid sucht Lkw-Fahrer

Für den nächsten Hilfstransport benötigt die Ukrainehilfe Breitscheid dringend einen Lkw-Fahrer. Archivfoto: Christoph Weber

BREITSCHEID - Wegen eines kurzfristigen Ausfalls sucht die Ukrainehilfe Breitscheid dringend einen Lkw-Fahrer, der für den nächsten Hilfstransport Richtung Osteuropa einspringen kann.

Konkret geht es dabei um den Zeitraum von Samstag, 30. Juli, bis Mittwoch, 3. August, sagt Vorsitzender Heinrich Benner. Nach dem Aussendungsgottesdienst am Samstag um 16 Uhr in der katholischen Kirche in Breitscheid startet der Hilfskonvoi mit fünf Lastwagen und einem Begleitbus gegen 18 Uhr ins polnische Lublin. Das liegt etwa 60 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt. Die Rückkehr ist dann für Mittwoch kommender Woche vorgesehen.

Ausfälle durch Krankheiten und Urlaubssperren haben dafür gesorgt, dass die Ukrainehilfe nun dringend einen Lkw-Fahrer für den Hilfstransport benötigt. Interessenten können sich bei Heinrich Benner unter Telefon 0 27 77-91 29 52 oder unter Telefon 01 70-9 03 08 45 melden.