Ukrainehilfe Breitscheid: Telefone stehen nicht mehr still

Die Ukrainehilfe Breitscheid sammelt weiter Spenden. Ab April ist das Lager in Frohnhausen (Industriestraße 26) wieder regulär geöffnet - und zwar bis Oktober immer jeden ersten Samstag im Monat jeweils von 9.30 bis 12.30 Uhr.

Weitere Informationen im Internet: https://ukrainehilfe-breitscheid.de.

Die Wilhelm-von-Oranien-Schule in Dillenburg richtet in Absprache mit der Breitscheider Ukrainehilfe am Samstag, 5. März, ebenfalls eine Sammelstelle einSo sollen die Anlieferungen am Lager der Hilfsorganisation in Frohnhausen entzerrt werden. Zur Entlastung öffnet die Schule auf ihrem Lehrerparkplatz in der Hof-Feldbach-Straße in Dillenburg einen Sammelpunkt ein, an dem man von 9 bis 13 Uhr Hilfsgüter abgegeben kann.

Gesammelt werden unter anderem Liegen, Feldbetten, Matratzen, Bettwäsche, Schlafsäcke, Zelte, warme Kleidung und haltbare LebensmittelkonservenDie Spenden sollten intakt, gereinigt, sortiert und gut verpackt sein. Wer mit dem Auto kommt, kann auf der rechten Seite des Parkplatzes aufs Gelände. Wie in Frohnhausen werden noch Sortierhelfer benötigtKontakt: schulleitung@wvo-dbg.de.