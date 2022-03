Ukrainehilfe: Freiwillige gesucht, um Konvoi zu beladen

Rein in die Halle, raus aus der Halle: Am Samstag werden Hilfsgüter auf Lkw geladen und Richtung Ukraine geschickt. Foto: Christoph Weber

DILLENBURG-FROHNHAUSEN - Nachdem am vergangenen Samstag die Ukrainehilfe Breitscheid bei ihrer Spendenaktion in ihrem Lager in der Industriestraße 26 in Frohnhausen regelrecht überrannt worden ist, folgt am Samstag, 12. März, der zweite Teil dieses "Spendenmarathons".

Ab 8.30 Uhr werden in Frohnhausen fünf Lastwagen für die Fahrt in die Ukraine beladen. Dort freut sich die lokale Hilfsorganisation über jede helfende Hand. Treffpunkt ist die Lagerhalle.

Von dort aus werden die Freiwilligen dann auf die einzelnen Lagerbereiche aufgeteilt, von denen am vergangenen Samstag insgesamt drei nötig waren, um die Waren unterbringen zu können.