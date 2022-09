Ullrich Thielmann liest in Breitscheid aus seinem neuen Roman

Wo anders als in einem Flugzeughangar? Der gebürtige Breitscheider Hobbyautor Ulrich Thielmann stellte auf der Hub seine beiden Fliegerromane "Der Brief aus Wisconsin" und "Mittsommerflug" vor. Foto: Christoph Weber

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BREITSCHEID/RANSBACH-BAUMBACH - Bei seinem "Heimspiel" im Hangar am Breitscheider Flugplatz hat Hobbyautor Ulrich Thielmann am Freitagabend nicht nur Auszüge aus seinen beiden Romanen "Der Brief aus Wisconsin" und "Mittsommerflug" vorgelesen, der 62-Jährige gewährte auch einen Einblick in seine Kindheit und die Entstehung der beiden Bücher.

Der Westerwald als Ideenlieferant

Auch wenn der gebürtige Breitscheider schon länger in Ransbach-Baumbach lebt, seine Heimat bleibt der Westerwald, wo er sich auch immer wieder Anregungen für seine Bücher holt: "Am Flugplatz habe ich meine Kindheit und Jugend verbracht - ich laufe hier schon rum, seit ich fünf Jahre alt bin."

Bevor er zu seinen Büchern kam, ging er auf den kürzlichen Unfall eines Piloten der LSG Breitscheid-Haiger in Schweden ein: "So was geht mir als Flieger unter die Haut." Deshalb sei es wichtig für ihn, Fiktion und Realität auseinanderzuhalten.

Bei "Der Brief aus Wisconsin" geht es um Justus Sessenroth, einen Journalisten, der für eine Fliegerzeitschrift arbeitet und in einer Lebenskrise steckt. "Ein paar Anmerkungen haben mit meinem Leben zu tun, es ist aber keine Autobiographie", stellt Thielmann klar. In diesem Roman heißt der Flugplatz Breitscheid noch "Thalfeld" - wie in dem nicht mehr erhältlichen Buch "Wolken kennen keine Grenzen". Dabei geht es auch um Ahnenforschung, "ein großes Hobby in den USA".

"Mittsommerflug" ist dagegen ein Krimi mit zahlreichen Wendungen in der Geschichte. Jürgen Heimann sprach bei der Begrüßung Thielmanns zurecht von "einem Spannungsbogen von der ersten bis zur letzten Seite". "Ich wollte schon immer einen Krimi schreiben. Ich wusste nicht genau, was in dem Krimi stehen sollte, aber es musste ein Flugzeug abstürzen", erzählte der Autor.

Diesmal liegt das Gelände in "Sonnwald". Dies sei eine Hommage an den früheren Breitscheider Pfarrer Fritz Philippi, "obwohl ich sicher bin, dass er kein Krimifan war." Philippi hatte in einem Roman aus dem Ort Breitscheid "Sonnwalt" gemacht. Auch wurde der Flugplatz auf der Hub in "Mittsommerflug" anders beschrieben als in Wirklichkeit. Bei einem seiner vielen Spaziergänge auf dem Westerwald wurde Ulrich Thielmann darüber hinaus klar: "Der Rabenscheider Tunnel und der Steinbruch Schönbühl müssen mit rein." Nachdem er bei seinem ersten Roman noch mit einem Verlag zusammengearbeitet hatte ("Da sind an Druckkostenvorschuss schon mal 5000 Euro fällig"), werden "Der Brief aus Wisconsin" und "Mittsommerflug" auf Bestellung produziert. "Wir machen alles selbst", erzählt der Autor. Das Wisconsin-Cover hat ein Kollege Thielmanns gezeichnet, das Titelbild des Krimis kommt vom eigenen Sohn.

Der Hobbybuchschreiber verriet Breitscheids Bürgermeister Roland Lay (parteilos), dass "Mittsommerflug" nur zwei Jahre Zeit beansprucht hat. Thielmanns Erklärung: "Durch Homeoffice habe ich täglich zwei Stunden Fahrt gespart, und weil ich nicht mehr fliege, war ich samstags nicht mehr auf dem Flugplatz." Der 62-Jährige hat schon eine Idee für das nächste Buch. Vielleicht fließt ja Lays Anregung mit der Schauhöhle "Herbstlabyrinth" ein.