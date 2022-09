Ulrich Thielmann landet beim "Mittsommerflug" auf der Hub

Ulrich Thielmann Foto: Ulrich Thielmann

BREITSCHEID - Wer hat die Höhenrudersteuerung der alten Cessna 195B von John Alsfelder manipuliert, mit der Alsfelders Frau Nele und deren Freundin Eva Schuster ins niederländische Ijsselmeer abstürzen und dabei ums Leben kommen? Wie findet der Kriminalhauptkommissar Karl Doesburg mit seinem Team und der Oberstaatsanwältin Julia Doesburg, die die Frau des Polizisten ist, den Täter und was hat ein früherer Stalker von Eva Schuster mit dem Fall zu tun? Die eine oder andere Antwort auf diese Fragen wird am Freitag, 9. September, Ulrich Thielmann im Hangar der LSG Breitscheid-Haiger auf der Hub geben, wenn er aus seinem Kriminalroman "Mittsommerflug" liest. Der 62-jährige Thielmann lebt zwar in Ransbach-Baumbach, der passionierte Segelflieger ist aber ein gebürtiger Breitscheider. Das spiegelt sich auch in dem 312-seitigen Kriminalroman wider, bei dem Thielmann aber Wert darauf legt, dass der beschriebene Flugplatz "Sonnwald" "mit dem Flugplatz meiner früheren Heimat sehr wenig Ähnlichkeit hat".

Der Autor ist praktisch auf

der "Hub" aufgewachsen

Der Name sei vielmehr dem Breitscheider Pfarrer und Dichter Fritz Philippi gewidmet, der in einem Roman den Ortsnamen "Sonnwald" verwendet. Jedoch wird im "Mittsommerflug" zum Beispiel von Herborn geschrieben, auch wird der Rabenscheider Tunnel genannt. Kenner des Westerwaldes und speziell von Breitscheid werden lesen, dass die Geschichte nicht auf dem "Flugplatz Sonnwald" beginnt, sondern auf der Hub. Der Autor sagt von sich, dass er in den 1960er- und 1970er-Jahren praktisch auf dem Flugplatz aufgewachsen sei.

Der Eintritt für das "Heimspiel" von Ulrich Thielmann ist frei, aber für eine kleine Spende wäre die Jugendgruppe des Vereins dankbar.