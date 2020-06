Unter Einfluss von Drogen Auto gefahren

Symbolfoto: VRM

Herborn-Uckersdorf (red). Herborner Polizisten haben am Samstag gegen 22.30 Uhr in der Burger Straße in Uckersdorf einen Autofahrer kontrolliert. Wie sich herausstellte, saß der 22 Jahre alte Mann aus Breitscheid unter Drogeneinfluss am Steuer des weißen Audi A 1. Ein Schnelltest zeigte den Konsum von THC an. Die Polizisten durchsuchten den Pkw und fanden eine geringe Menge Marihuana und Utensilien für den Konsum der Droge. Auf den Breitscheider kommen nun Ermittlungsverfahren wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln sowie des Fahrens unter Drogeneinfluss zu.