Vielleicht ab 10. Mai wieder Gottesdienste im Dillgebiet

Die evangelische Stadtkirche in Herborn: Noch ist ungewiss, wann es hier - und in anderen Kirchen im Dillgebiet - wieder öffentliche Gottesdienst gibt. Archivfoto: Herborner Tageblatt

Dillenburg/Haiger/Herborn (cw). Die Wiederöffnung der Kirchen wird im heimischen Raum langsam praktiziert. Das hat Holger-Jörn Becker-von Wolff, Sprecher des evangelischen Dekanats an der Dill, mitgeteilt.

Dazu schrieb er: "Weil wir die derzeit geltenden Regelungen zur Vermeidung einer Corona-Verbreitung sehr ernst nehmen, hat das Leitungsteam im evangelischen Dekanat an der Dill die evangelischen Kirchengemeinden gebeten, für ihre Gottesdienstorte ein Konzept zu erarbeiten, wie vor Ort Gottesdienste unter den bestehenden Auflagen gefeiert werden können."

Die Kirchengemeinden seien gerade dabei, die Schutzvorkehrungen für öffentliche Gottesdienste zu überprüfen. Das Dekanat habe bislang keine Rückmeldung erhalten, dass Kirchengemeinden bereits am Sonntag, 3. Mai, öffentliche Gottesdienste feiern würden. Aber: "Einige wenige werden vermutlich frühestens am 10. Mai damit beginnen".

Die katholischen Pfarreien "Herz Jesu" Dillenburg und "Sankt Petrus" Herborn vermelden im Internet: "Unter den Auflagen und der unklaren Situation können wir zurzeit kein sicheres Angebot organisieren, das die Standards und Vorgaben erfüllt. Daher finden im Mai in den Pfarreien ,Herz Jesu' und ,Sankt Petrus' keine Gottesdienste in den Kirchen statt. Auch über Pfingsten können wir derzeit noch nicht entscheiden. Mit den Vertretern an den Kirchorten wird in dieser Zeit geprüft, wie sich die Situation weiter entwickelt und wie ein Angebot mit den Einschränkungen aussehen kann." Für Mitte Mai ist eine Neubewertung der Lage angekündigt.