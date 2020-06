VW Golf prallt auf Opel Mokka

Symbolfoto: VRM

Breitscheid-Rabenscheid (red). Eine 38 Jahre alte Frau aus Zellertal in Rheinland-Pfalz hat am Dienstagnachmittag auf der Landesstraße 3391/3044 von Rennerod nach Haiger am Ortseingang von Rabenscheid die Kontrolle über ihren grünen VW Golf verloren. Der Pkw kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr eine Verkehrsinsel und prallte auf den schwarzen Opel Mokka eines 63-Jährigen aus der Gemeinde Breitscheid, der an der Einmündung zur Landstraße wartete. Er erlitt leichte Verletzungen. Beide Autos haben nach Angaben der Polizei nur noch Schrottwert. Den Gesamtschaden schätzt sie auf 20 100 Euro.