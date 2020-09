Warmer Sound in kalter Höhle

Gastspiel in der Schauhöhle: das Hartmut- Sperl-Trio in Aktion. Foto: Siegbert Werner

Breitscheid (red). Das Hartmut-Sperl-Trio hat für ein besonderes Erlebnis in der Breitscheider Schauhöhle gesorgt. Der Veranstalter hatte ein Pianotrio engagiert, um die Zuhörer mit Musik der 60er und 70er Jahre zu verwöhnen.

Die Temperaturen erwiesen sich als angenehm kühl, der Sound jedoch strahlte eine Wärme aus, die sich schon gleich zu Beginn rasant verbreitete und die neun Grad Umgebungstemperatur vergessen ließ. Die machte den Musikern aus Siegen nichts aus. Im Gegenteil: Gleich im ersten Beatles-Song "Ticket To Ride" wandelten die drei einen Mega-Hit der 60er in eine Soul- und Bluesnummer um. Hartmut Sperl (Piano), Stefan Schwarzinger (Kontrabass) und Florian Schnur (Schlagzeug) machten klar, was ihr Hauptanliegen ist: einen bekannten Titel mit hohem Wiedererkennungswert als Startpunkt für ergiebige Improvisationen zu nutzen.

"Blackbird" (Paul Mc Cartney), "But Anyway"(Volker Kriegel) oder etwa Sperls Eigenkomposition "Für Greta" erwiesen sich als weitere Höhepunkte des ersten Sets, das sich stilsicher zwischen Jazz, Rock und Latin bewegte.

Pianist Sperl improvisierte immer wieder Tonfolgen, die von Bass und Drums aufgegriffen wurden. Die Kommunikation auf der Bühne ist zweifelsohne eine der Stärken des spielfreudigen Ensembles.

Virtuose Abfolgen

von Tönen und Akkorden

Dass Sperl nicht nur virtuos in die Tasten geht, sondern auch Akkorde und Einzeltöne im Raum stehen lassen kann, bewies er in der Beatles-Ballade "For Noone". Florian Schnur brannte ein Feuerwerk unterschiedlicher Rhythmen im Who-Klassiker "Drowned" ab. Als besonderer Publikumsliebling erwies sich das rasante "Crossing The Channel" des Bebop-Pianisten Bud Powell. Dabei trieb der swingende, voluminöse Bass von Stefan Schwarzinger die Band mächtig voran. Die Zuhörer entließen die Musiker nicht ohne Zugaben.