Weltgebetstag: Es geht um den "Zukunftsplan: Hoffnung"

DILLENBURG/HERBORN - Menschen in über 150 Ländern der Erde feiern am Freitag, 4. März, den Weltgebetstag der Frauen. Unter dem Motto "Zukunftsplan: Hoffnung" laden sie ein, den Spuren der Hoffnung nachzugehen. Auch im heimischen Raum gibt es am 4. März diverse Angebote, für die größtenteils um vorherige Anmeldung gebeten wird.

Dillenburg:

Dillenburg gibt es um 18 Uhr einen ökumenischen Gottesdienst. Interessenten sollten sich online anmelden auf Im evangelischen Gemeindehaus Zwingel ingibt es um 18 Uhr einen ökumenischen Gottesdienst. Interessenten sollten sich online anmelden auf https://tinyurl. com/3c9najjd

Zusätzlich gibt es am Sonntag, 13. März, ab 10.45 Uhr in der evangelischen Kirche in Niederscheld einen Gemeindegottesdienst zum Thema des Weltgebetstages. Wer den Gottesdienst nicht besuchen kann, aber gerne die Liturgie haben will, kann sich bei Antoneta Nickel unter Telefon 0 27 71-61 81 oder bei Margot Kögel unter Telefon 0 27 71-69 04 melden.

Herborn:

30 Sitzplätze stehen für den ökumenischen Gottesdienst in der evangelischen Kirche in Amdorf zur Verfügung. Beginn ist um 19 Uhr. Anmeldungen nimmt Heike Poslushni unter Telefon 0 27 72-4 23 09 entgegen.

Breitscheid:

Die katholische Kirche in Breitscheid ist um 19 Uhr Schauplatz des ökumenischen Gottesdienstes. Anmeldungen sind dafür nicht erforderlich.

Driedorf:

Der ökumenische Gottesdienst beginnt um 19 Uhr in der evangelischen Kirche in DriedorfDas Gemeindebüro bittet um Anmeldungen unter Telefon 0 27 75-261.

Siegbach:

Der Gottesdienst findet um 17 Uhr in der evangelischen Kirche in Eisemroth statt. Um telefonische Anmeldung unter 0 27 78- 439 wird gebeten.

Sinn:

Für den ökumenischen Gottesdienst ist keine Anmeldung erforderlich. Er beginnt um 18 Uhr in der evangelischen Kirche in Fleisbach.

Diesmal haben Frauen aus England, Wales und Nordirland die Liturgie für den Weltgebetstag vorbereitet. Sie erzählen von bewegter Geschichte und einer multi-ethnischen, -kulturellen und -religiösen Gesellschaft. Aber auch Themen wie Armut, Einsamkeit und Missbrauch kommen zur Sprache.

Liturgie von 31 Frauen

aus 18 Konfessionen

31 Frauen aus 18 unterschiedlichen christlichen Konfessionen und Kirchen haben gemeinsam die Gebete, Gedanken und Lieder zum Weltgebetstag ausgewählt. Sie sind zwischen Anfang 20 und über 80 Jahre alt und stammen aus England, Wales und Nordirland.

Bei allen Gemeinsamkeiten hat jedes der drei Länder des Vereinigten Königreichs seinen ganz eigenen Charakter: England ist der größte und am dichtesten besiedelte Teil des Königreichs - mit über 55 Millionen Menschen leben dort etwa 85 Prozent der Gesamtbevölkerung. Die Hauptstadt London ist wirtschaftliches Zentrum sowie internationale Szene-Metropole für Mode und Musik.

Die Waliser sind stolze Menschen, die sich ihre keltische Sprache und Identität bewahrt haben. Von der Schließung der Kohleminen in den 1980er-Jahren hat sich Wales wirtschaftlich bisher nicht erholt.

Seit über 100 Jahren für die Rechte von Frauen engagiert

Grüne Wiesen, unberührte Moorlandschaften, steile Klippen und einsame Buchten sind typisch für Nordirland. Jahrzehntelange gewaltsame Konflikte zwischen den protestantischen Unionisten und den katholischen Republikanern haben bis heute tiefe Wunden hinterlassen.

Über Länder- und Konfessionsgrenzen hinweg engagieren sich Frauen für den Weltgebetstag. Seit über 100 Jahren macht die Bewegung sich stark für die Rechte von Frauen und Mädchen in Kirche und Gesellschaft.