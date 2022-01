Wer holt im Dillkreis wo und wann die Christbäume?

Frisch ans Werk: In vielen Orten des alten Dillkreises sind an den beiden kommenden Samstagen zumeist junge Leute unterwegs und sammeln abgeschmückte Christbäume ein - so wie hier in früheren Jahren die Jugendwehr in Niederscheld. Archivfoto: Katrin Weber

DILLENBURG/HAIGER/HERBORN - Tage- oder gar wochenlang war er in vielen Wohnungen strahlender Mittelpunkt des Wohnzimmers, nun wandert er vor die Haustür: Es ist an der Zeit, von nadelnden Weihnachtsbäumen Abschied zu nehmen. An den beiden kommenden Wochenenden sind in vielen Orten des ehemaligen Dillkreises überwiegend Jugendliche unterwegs, um ausgediente Bäume einzusammeln - corona-bedingt allerdings in diesem Jahr nicht überall. Nachfolgend eine Übersicht über die uns gemeldeten Aktionen.

Samstag, 8. Januar

Bicken: Der CVJM Bicken sammelt abgeschmückte Weihnachtsbäume ab 9.30 Uhr ein. Aufgrund der Pandemie sollen die Anzahl der Mitwirkenden und der persönliche Kontakt allerdings eingeschränkt werden.

Breitscheid: Der CVJM Breitscheid ist ab 9 Uhr unterwegs. Die Bäume sollten am Grundstück/Gehweg liegen.

Dillbrecht: Auch in Dillbrecht werden am Samstag die Bäume eingesammelt. Im Rahmen der Evangelischen Allianz Dillbrecht treffen sich die Jungscharkinder und Teens um 10 Uhr beim Pfarrhaus. Die Spenden gehen an die Jugendfeuerwehr und die Grundschule Dillbrecht.

Driedorf (alle Ortsteile): In Driedorf holen die Jugendfeuerwehren der Gemeinde ausgediente Weihnachtsbäume ab. Los geht es um 9 Uhr. Die Bäume sollen gut sichtbar am Straßenrand stehen. Die Jugendfeuerwehren werden dazu auch in diesem Jahr wieder um eine Spende für ihre Tätigkeit bitten.

Hirzenhain: In Hirzenhain (Ort und Bahnhof) sammeln Kinder und Jugendliche des CVJM Hirzenhain ab 10 Uhr Weihnachtsbäume gegen eine kleine Spende eint. Um Kontakte zu vermeiden, sollte die Spende in einem Umschlag gut sichtbar am Baum hängen. Der Erlös ist für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen im CVJM Hirzenhain bestimmt.

Sechshelden: In Sechshelden startet die Aktion um 9.30 Uhr. Auch hier sollten die Bäume an der Straße liegen oder stehen. Wer möchte, kann eine Spende an den Baum hängen. Das Geld ist für die Jugendarbeit des CVJM bestimmt. Coronabedingt fällt das Waffelbacken aus.

Weidelbach/Roßbachtal: Der CVJM-Weidelbach/Roßbachtal will bei der Weihnachtsbaumaktion ab 9.30 Uhr gegen eine Spende nur Weihnachtsbäume abholen. Das ursprünglich geplante Anbieten von Waffeln und Suppe in den Gemeindehäusern in Weidelbach und Oberroßbach findet aufgrund der momentanen Situation nicht statt.

Samstag, 15. Januar

Allendorf (Haiger): Der CVJM Allendorf sammelt am 15. Januar ab 9 Uhr ausgediente Bäume ein. Sie sollten dann abgeschmückt an der Straße stehen. Spenden - unter anderem für die Kinder- und Jugendarbeit in Allendorf sowie das Ahrtal - können am Baum befestigt werden oder an der Haustür übergeben werden. Waffeln und Naujohrn werden diesmal nicht verkauft.

Fellerdilln: Die "Junge Generation" der FeG Fellerdilln sammelt ab 10 Uhr ein. Spenden kann man an den Baum hängen, der gut sichtbar auf dem Bürgersteig liegen sollte.

Gusternhain: In Gusternhain startet die Aktion um 9 Uhr. Um unnötige Kontakte zu vermeiden, sollten die Bäume am Grundstück zur Abholung bereitgelegt werden.

Haiger: In kleinen Gruppen ziehen Mitglieder der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde in der Schillerstraße ab 10 Uhr von Haus zu Haus. Die Bäume müssen gut sichtbar im Haus- oder Grundstückszugang liegen. Die Spenden gehen an Haigerer Missionswerk "Diguna".

Hörbach: Die CVJM-Jungschar ist ab 10 Uhr unterwegs. Spenden können in einem Umschlag an den Baum gehängt werden. Der Erlös ist für die Jugendarbeit des CVJM bestimmt.

Manderbach: In Manderbach startet die Weihnachtsbaumaktion um 10 Uhr.

Die Jungschar der Evangelischen Gemeinschaft sammelt Spenden für die Kindernothilfe in Duisburg ein.

Unter Einhaltung der aktuellen Coronabestimmungen gehen Kleingruppen mit Traktoren durch das Dorf und sammeln die Bäume und Spenden ein.