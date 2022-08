Westerwald: Weidezäune demoliert und Stromgeräte zerstört

Symbolfoto: VRM

BREITSCHEID-GUSTERNHAIN/DRIEDORF-HEISTERBERG - Unbekannte haben an zwei Weiden auf dem Westerwald Schäden angerichtet. Betroffen waren die Nutzer von zwei Grundstücken bei Gusternhain und Heisterberg.

An der Gusternhainer Straße in Gusternhain brachen Unbekannte zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen auf einer Länge von rund 200 Metern die Plastikpfosten eines Stromzauns ab und stachen mit einem spitzen Gegenstand in das Solarpanel des Weidezaungerätes. Am Mittwoch zwischen 8.30 und 9 Uhr zerstörten Unbekannte an einer Viehweide oberhalb der Straße Auf der Melm bei Heisterberg die Pfosten und ein Weidezaungerät.

Der Schaden beträgt jeweils rund 250 Euro. Die Polizei fragt: Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge an den Weiden aufgefallen? Hinweise nehmen die Ermittler in Dillenburg unter Telefon 0 27 71-90 70 und in Herborn unter Telefon 0 27 72-4 70 50 entgegen.