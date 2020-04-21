Westerwälder Märkte starten später in die Saison

"Immer wieder freitags ..." lockt eigentlich zwischen April und Oktober am letzten Freitag im Monat der Rabenscheider Bauernmarkt. Nun aber ist der Saisonstart dort ebenso abgesagt worden wie der des Dreschhallenmarkts in Münchhausen. Foto: Gemeinschaft Rabenscheider Vereine
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MÜNCHHAUSENER MARKT STARTET FRÜHESTENS IM JUNI
"Wir werden den ersten Markt am 8. Mai absagen", vermeldet Münchhausens Ortsvorsteher
Manfred MauerEs sei nicht vertretbar, "zumindest diesen ersten Markt durchzuführen".
Dabei sieht Mauer die Gefahr, dass viele Besucher zurzeit dem Markt fernblieben und es sich unter diesen Umständen
für die Händler nicht lohnen würde.
Dazu komme, dass in Münchhausen mit dem Förderverein und Ortsbeirat eine
Nachbarschaftshilfe ins Leben gerufen wurde, um den Mitbürgern die zu einer Corona-Risikogruppe gehören, alltägliche Besorgungen wie Lebensmitteleinkäufe, Postgänge oder das Abholen notwendiger Medikamente zu erledigen
In diesem Zusammenhang sei ein Aufruf gestartet worden:
"Bleibt bitte zuhause und meidet Menschenmengen!" Dies ließe sich mit einer Einladung zum Dreschhallenmarkt nicht vereinbaren. "Da wäre es etwas unglücklich, wenn am Markttag eventuell doch eine größere Menschenmenge in das kleine Münchhausen kommen würde", sagt Manfred Mauer.
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