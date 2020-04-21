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Dienstag, 21.04.2020 - 13:26
3 min

Westerwälder Märkte starten später in die Saison

Sowohl in Rabenscheid als auch in Münchhausen haben die Organisatoren entschieden, den Auftakt zu verschieben. Die Rabenscheider rechnen mit 29. Mai, die Münchhäuser mit Juni.

Christoph Weber: Redakteur Dillenburg
Von Christoph Weber
Redakteur Dillenburg
"Immer wieder freitags ..." lockt eigentlich zwischen April und Oktober am letzten Freitag im Monat der Rabenscheider Bauernmarkt. Nun aber ist der Saisonstart dort ebenso abgesagt worden wie der des Dreschhallenmarkts in Münchhausen. Foto: Gemeinschaft Rabenscheider Vereine

"Immer wieder freitags ..." lockt eigentlich zwischen April und Oktober am letzten Freitag im Monat der Rabenscheider Bauernmarkt. Nun aber ist der Saisonstart dort ebenso abgesagt worden wie der des Dreschhallenmarkts in Münchhausen. Foto: Gemeinschaft Rabenscheider Vereine

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Fotos
"Immer wieder freitags ..." lockt eigentlich zwischen April und Oktober am letzten Freitag im Monat der Rabenscheider Bauernmarkt. Nun aber ist der Saisonstart dort ebenso abgesagt worden wie der des Dreschhallenmarkts in Münchhausen. Foto: Gemeinschaft Rabenscheider Vereine

"Immer wieder freitags ..." lockt eigentlich zwischen April und Oktober am letzten Freitag im Monat der Rabenscheider Bauernmarkt. Nun aber ist der Saisonstart dort ebenso abgesagt worden wie der des Dreschhallenmarkts in Münchhausen. Foto: Gemeinschaft Rabenscheider Vereine

Sie organisieren den Rabenscheider Bauernmarkt: Volkmar Peter (l.) und Werner Brücher - hier beim Ausmessen für eine neue Ruhebank. Wegen der aktuellen Lage wird der Auftakt der sechsten Saison auf den 29. Mai verlegt. Archivfoto: Christoph Weber

Sie organisieren den Rabenscheider Bauernmarkt: Volkmar Peter (l.) und Werner Brücher - hier beim Ausmessen für eine neue Ruhebank. Wegen der aktuellen Lage wird der Auftakt der sechsten Saison auf den 29. Mai verlegt. Archivfoto: Christoph Weber

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MÜNCHHAUSENER MARKT STARTET FRÜHESTENS IM JUNI

"Wir werden den ersten Markt am 8. Mai absagen", vermeldet Münchhausens Ortsvorsteher Manfred MauerEs sei nicht vertretbar, "zumindest diesen ersten Markt durchzuführen".

Dabei sieht Mauer die Gefahr, dass viele Besucher zurzeit dem Markt fernblieben und es sich unter diesen Umständen für die Händler nicht lohnen würde.

Dazu komme, dass in Münchhausen mit dem Förderverein und Ortsbeirat eine Nachbarschaftshilfe ins Leben gerufen wurde, um den Mitbürgern die zu einer Corona-Risikogruppe gehören, alltägliche Besorgungen wie Lebensmitteleinkäufe, Postgänge oder das Abholen notwendiger Medikamente zu erledigen

In diesem Zusammenhang sei ein Aufruf gestartet worden: "Bleibt bitte zuhause und meidet Menschenmengen!" Dies ließe sich mit einer Einladung zum Dreschhallenmarkt nicht vereinbaren. "Da wäre es etwas unglücklich, wenn am Markttag eventuell doch eine größere Menschenmenge in das kleine Münchhausen kommen würde", sagt Manfred Mauer.

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