Wo und wie man der Ukraine helfen kann

Sachspenden packen: Die Hilfsbereitschaft, den Menschen in und aus der Ukraine zu helfen, ist auch im Dillgebiet groß.

DILLENBURG/HERBORN/BREITSCHEID/GREIFENSTEIN/SINN - Ob privat, Vereine oder Kirchengemeinden: Die Hilfsbereitschaft der Bevölkerung im Dillgebiet für die Menschen in und aus der Ukraine ist groß. Wir haben in den Kommunen des Lahn-Dill-Kreises nachgefragt, wie und ob man helfen kann. Zudem gibt es verschiedene Einzelaktionen. Ein Überblick (ohne Anspruch auf Vollständigkeit).

Herborn

Die Schüler der Diesterwegschule in Herborn veranstalten am Freitag, 1. April, einen Spenden-Flohmarkt zugunsten der Breitscheider Ukrainehilfe. Von 15 bis 17 Uhr gibt es auf dem Schulhof Kinderspielzeuge, Kaffee und Kuchen. Das Sekretariat der Ambachtalschule in Burg nimmt am Freitag, 1. April, von 11 bis 12 Uhr Sachspenden an. Benötigt werden unter anderem Nahrung und Pflegeartikel für Babys, solides Spielzeug, Schulsachen, haltbare Lebensmittel, Waschpulver, Damenhygieneprodukte, Hausschuhe und Socken für Kinder, Verbandsmaterial, Wasser und Medikamente. Eine komplette Liste gibt es im Internet auf www.ambachtalschule.de

Dillenburg

Schülervertretung (SV), Schüler und Lehrer der Goldbachschule in Frohnhausen planen eine Sammelaktion für ukrainische Jugendliche unter dem Motto "Von Schülern für Schüler" stattfinden. Gespendet werden können Buntstifte, Zeichenblöcke, Tonpapier (DIN-A4) und Collegeblöcke. Die SV nimmt die Spenden am Freitag, 1. April, in der sechsten Stunde in der Mediothek der Goldbachschule entgegen, verpackt sie und leitet sie an eine Hilfsorganisation weiter.

Die Freie evangelische Gemeinde (FeG) in Dillenburg lädt für Sonntag, 3. April, zu einem Benefizkonzert zugunsten der Ukraine ein. Ab 19 Uhr spielt die Formation "Discover" im Gemeindehaus in der Stadionstraße 2 - 4. Der Eintritt ist frei, es wird um Spenden für "health4ukraine" gebeten. Die Initiative kümmert sich um körperlich und geistig behinderte Personen sowie Pflegebedürftige.

Breitscheid

Die Breitscheider Ukrainehilfe sammelt am Samstag, 2. April, von 9.30 bis 12.30 Uhr am Depot in Frohnhausen, Industriestraße 26, wieder Sachspenden wie Kleidung, Spielsachen, Kindermöbel, Werkzeuge für Schlosser und Schreiner, Kühl- und Gefrierschränke (FCKW-frei), Bastel- und Handarbeitsmaterialien. Weitere Informationen gibt es online auf www.ukrainehilfe-breitscheid.de

Dietzhölztal

Die Band "Discover" tritt am Samstag, 2. April, ab 19 Uhr zu einem Benefizkonzert in der Freien evangelischen Gemeinde in Ewersbachs Hauptstraße 131 auf. Der Eintritt ist frei, es wird um Spenden für die Initiative "health4ukraine" gebeten (siehe Dillenburg).

Greifenstein

Die Gemeindeverwaltung Greifenstein bereitet entsprechende Annahmestellen derzeit vor. Weitere Informationen dazu gibt es online auf www.greifenstein.de

Sinn