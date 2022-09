"Wuthe & Faust" spielen in der Höhle

Jan Hampicke und Maik Garthe alias "Wuthe & Faust" treten im "Herbstlabyrinth" auf. Foto: Schauhöhle Breitscheid

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BREITSCHEID - Konzerte im Breitscheider "Herbstlabyrinth" sind auch für Musiker eine besondere Herausforderung. Das gilt auch am Samstag, 10. September, für das Singer-Songwriter-Duo "Wuthe & Faust", das um 17 und 18.30 Uhr in die 124 Stufen tief gelegene Schauhöhle bittet.

Die beiden Musiker, der Kasselaner Jan Hampicke an der Schlaggitarre und Maik Garthe aus dem Frankenauer Stadtteil Ellershausen an der Elektrogitarre, musizieren seit nunmehr fast 16 Jahren zusammen. "Wuthe & Faust" erspielten sich im Laufe der Jahre eine Vielzahl an Fans, was sowohl auf die unbestrittenen Live-Fähigkeiten des Duos als auch auf ihr ausgefeiltes Songwriting zurückzuführen ist.

Mit mittlerweile über 700 Gigs haben "Wuthe & Faust" eindeutig bewiesen, dass sie in der Lage sind, auf der Bühne eine Balance zwischen künstlerischem Anspruch und gnadenlosem Entertainment zu kreieren, was den Zuhörern ein unterhaltsames und kurzweiliges Live-Erlebnis beschert.

Zudem vermitteln die Höhlenführer den Besuchern alles Wissenswerte rund um die Schauhöhle und der Tropfsteinvielfalt im schönsten Licht. Sitzgelegenheiten sind während des etwa 90-minütigen Konzerts vorhanden: Dauer jeweils ca. 1,5 Stunden. Der Eintritt kostet 17,50 Euro, die Teilnehmerzahl ist begrenzt.