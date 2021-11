Aufregung in Burbach: 89-Jähriger schießt auf 73-Jährigen

Symbolfoto: Heiko Küverling/Fotolia

BURBACH-LÜTZELN - Burbach-Lützeln (jöw/cw). Die Siegener Kriminalpolizei steht noch vor einem Rätsel: Im Burbacher Ortsteil Lützeln ist am Donnerstagvormittag um kurz vor 10 Uhr ein Mann durch einen Schuss schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt worden.

Warum dort ein 89 Jahre alter Mann in einem Wohnhaus in der Tannenstraße mit einem Kleinkalibergewehr auf einen 73 Jahre alten Mann geschossen hat, sei noch völlig unklar. "Zu weiteren Hintergründen kann derzeit noch keine Auskunft erteilt werden", heißt es in einer Mitteilung des Pressesprechers der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein.

Die Siegener Polizei nahm den 89-jährigen Mann als mutmaßlichen Täter vorläufig fest und brachte ihn zur Wache nach Siegen-Weidenau. Die Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen. Der verletzte 73-Jährige wurde nach notärztlicher Behandlung vor Ort in ein Krankenhaus gebracht.