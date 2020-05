Autofahren oder nicht? Betrunkener schwankte noch...

An dieser Stelle blicken wir regelmäßig auf kuriose Polizeimeldungen aus der Nachbarschaft. Symbolfoto: Heiko Küverling/Fotolia

NETPHEN - Ein Mann schwankt durch die Gegend, steigt dann in sein nicht zugelassenes Auto, entgeht nur knapp einem schweren Unfall - und hat nicht mal einen Führerschein. Gibt's nicht? Gibt's doch! Ein Blick in die Polizeimeldungen aus der Nachbarschaft.

Am Sonntagmorgen gegen 9.45 Uhr klingelte das Telefon bei der Polizei. Ein 46-Jähriger hatte einen Mann beobachtet, der mit seinem Auto eine Tankstelle in Netphen angefahren hatte. Der Mann war dem Zeugen aufgefallen, weil er den Tankstellenshop schwankend verlassen hatte, eine Flasche Wodka in der Hand hielt und dennoch Anstalten machte, sich wieder hinters Steuer zu setzen.

Der Mann ließ den Motor an, trat aufs Gas und brauste in Schlangenlinien davon. Mehrfach steuerte er in den Gegenverkehr und zwang entgegenkommende Fahrzeuge zum Bremsen.

Der aufmerksame Zeuge verfolgte den Mann. Die Polizei traf den Schwankenden schließlich an seiner Wohnung an. Ein Alkoholtest bei dem 56-Jährigen ergab einen Wert von über 3 Promille. Bei weiteren Ermittlungen stellten die Beamten fest, dass der Wagen des Mannes schon seit März nicht mehr zugelassen ist. Außerdem hatte der Mann keinen Führerschein mehr. Die Fahrerlaubnis war ihm entzogen worden. Warum? Fahren unter Alkoholeinfluss ...

Der 46-jährige Zeuge wird übrigens noch gebeten, sich bei der Polizei zu melden.