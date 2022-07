2 min

Bäckerei Hampe schließt Filialen in Haiger und Dillenburg

Das Familienunternehmen mit Sitz in Neunkirchen-Salchendorf hat am 14. Juni Insolvenz angemeldet. Teurere Rohstoffe und höhere Energiepreise führen in den Konkurs.

Von Christoph Weber Redakteur Dillenburg