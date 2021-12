Bäume heißen Babys willkommen

Symbolischer Akt, der auch gut für die Natur ist: Familien, die sich für einen "Willkommensbaum" für den eigenen Garten entschieden haben, holen die jungen Stämme am Burbacher Schulzentrum ab. Foto: Gemeinde Burbach

BURBACH - 144 Neugeborene zwischen September 2020 und August 2021 bringen zusätzliches Leben und Glück in Burbacher Familien. Für jeden Säugling verschenkt die Gemeinde, sofern gewünscht, einen Baum.

Rund 90 Elternpaare haben dieses Angebot angenommen. Gut die Hälfte von ihnen ist kürzlich zur zweiten Aktion "Willkommensbaum" der Gemeinde Burbach gekommen.

Neben der Obstsorte konnten die Familien entscheiden, ob sie den Baum im eigenen Garten einpflanzen oder damit der Bestand auf einer öffentlichen, gemeindlichen Streuobstwiese bereichern wollen.

15 Familien lassen für

die Allgemeinheit pflanzen

15 Familien lassen durch diese Möglichkeit nun alle Bürger an ihrem Glück teilhaben. Diese Bäume werden in Wahlbach hinter der Bebauung Hellernstraße und in Niederdresselndorf vor dem Ortseingang gepflanzt.

"Ich heiße die neuen Erdenbürger herzlich willkommen", sagte Bürgermeister Christoph Ewers, der die Symbolik des Geschenks betonte: "Ihre Kinder und die Bäume wachsen gemeinsam heran." In den kommenden Jahren werden nun vielerorts Äpfel, Birnen, Pflaumen und - der Favorit in diesem Jahr - Kirschen vermehrt Burbacher Gärten zieren. Das Familienbüro der Gemeinde denkt nicht nur während der Pflanzzeit im Herbst an die Burbacher Familien: Jeden Monat werden "Willkommenstaschen" mit kleinen Geschenken anlässlich von Geburten gepackt und dann an die Eltern verschickt.