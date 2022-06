Berühmte Frauen der Romantik in der Römergalerie Burbach

Zeichnet ab 10. Juni mit einer Ausstellung in der neuen Römergalerie in Burbachs Ortsmitte Wege berühmter Frauen der Romantik nach: Marlies Obier. Foto: Kulturbüro Burbach

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BURBACH - "Wege berühmter Frauen der Romantik": So lautet der Titel einer Ausstellung von Marlies Obier in Burbach. Am Freitag, 10. Juni, wird sie um 19 Uhr der neuen Römergalerie in der Ortsmitte eröffnet.

Zum einen werde eine Bildschirm-Ausstellung aus dem konfliktreichen Leben der Dichterinnen erzählen, während zum anderen die ergänzenden Installationen aus realen Bildern das freie Ausschreiten in ihrem Schreiben verkörpere, teilt die Gemeinde mit. "Wie bekannt und sogar sehr berühmt ihre Namen auch sind, sie scheiterten an den Grenzen des Widerstandes gegen ihren Traum ihres eigenen freien Lebens und einer Gesellschaft, die ohne den Blick auf Geschlecht, Konfession und Herkunft einzig den Menschen sieht", sagt Obier. Die Eröffnung wird musikalisch umrahmt von Jörg Fuhrländer.