Berühmte Frauen der Romantik in der Römergalerie

Kulturbeauftragte Katrin Mehlich (links) und Marlies Obier in der Neuen Römergalerie. Foto: Gemeinde Burbach

BURBACH - "Wege berühmter Frauen der Romantik" - so ist eine Ausstellung in der Neuen Römergalerie in Burbach betitelt, die noch bis zum 10. Juli in der Römerpassage, Nassaustraße 8, während der Öffnungszeiten des Kulturbüros zu sehen ist. Samstags und sonntags stehen die Türen von 15 bis 17 Uhr offen.

Zusammengestellt hat die Präsentation Marlies Obier.

Unter den Gästen der Vernissage waren einige Künstler, interessierte Burbacher und Vertreter des Gemeinderats. Auch die stellvertretende Bürgermeisterin Heide Heinecke-Henrich wohnte der Eröffnung bei.

"Was kann ein Frauenzimmer dafür, wenn es auch ein Mensch ist?" Die Klage von Rahel Vernhagen ist bitter. Neben Vernhagen stehen die Schriftstellerinnen Henriette Herz, Dorothea Schlegel, Sophie Mereau, Karoline von Günderrode, Bettine Brentano und Caroline Schlegel-Schelling im Fokus der Ausstellung. Sie lebten in einer Zeit, in der sich für sie trotz Aufklärung und Revolution nichts geändert hatte. Sie blieben vom tätigen gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen. Die Wege ihres Lebens stießen immer wieder an Grenzen und Widerstände. "Die Dichterinnen der Romantik verbanden sich und ihr Leben mit der Natur", sagte Marlies Obier bei der Eröffnung. Wer mehr über sie wissen will, kann in der Ausstellung Bildschirminformationen und Filme aufrufen.