Brief mit Backpulver löst Großeinsatz in Kreuztal aus

KREUZTAL - Ein Brief mit Backpulver hat am Donnerstag einen Großeinsatz in Kreuztal ausgelöst. Bewohner eines Hauses in der Hüttenstraße hatten den Umschlag mit dem weißen Pulver in ihrem Briefkasten gefunden.

Die alarmierten Polizeibeamten sicherten den Umschlag und brachten diesen zur Polizeiwache Siegen. Dort erfolgte eine Analyse durch die Feuerwehr. Um eine gesundheitliche Gefährdung der Finder des Briefes sowie der Beamten auszuschließend wurden Experten der Berufsfeuerwehren Dortmund und Essen hinzugezogen.

Eine vor Ort in einem mobilen Labor durchgeführte Analyse der Substanz gab dann die Entwarnung - es handelte sich um Natriumhydrogencarbonat, der chemischen Bezeichnung für Backpulver. Wer und aus welchem Grund den Umschlag in dem Briefkasten hinterlegte ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.