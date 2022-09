Burbach bietet Kultur in über 50 Variationen

Sie fiebern der anstehenden Kultursaison entgegen (v. l.): Veranstalter Martin Horne, Bürgermeister Christoph Ewers, Fördervereinsvorsitzender Martin Ditthardt, Cornelia Oerter von der Geschäftsstelle des Heimhof-Theaters und Katrin Mehlich vom Kulturbüro Burbach. Foto: Gemeinde Burbach

BURBACH - Mit einem Akkord aus Römerkonzert, Tag des offenen Denkmals und Folk-Pop beginnt die aktuelle Burbacher Kultursaison. Über 50 Auf- und Vorführungen, Konzerte, Ausstellungen und Lesungen zählt der Veranstaltungskalender zwischen September 2022 und Juni 2023. Mehr als 30 davon sind allein Teil der neuen Spielzeit im Heimhof-Theater (inklusive Filmpalast). Der Förderverein Heimhof-Theater hat sie in einer handlichen Broschüre zusammengefasst. Das gesamte Kulturprogramm der Gemeinde findet sich im DIN-A-5-Heft "Buntes Burbach" des Kulturbüros wieder. Beide Veröffentlichungen wurden von Bürgermeister Christoph Ewers (CDU), dem Fördervereinsvorsitzenden Martin Ditthardt sowie von Katrin Mehlich (Kulturbüro) und Cornelia Oerter (Geschäftsstelle Heimhof-Theater) vorgestellt.

Die Philharmonie Südwestfalen startet auf dem Römer-Berg das Burbacher Kulturprogramm 2022/2023. Das Römerkonzert beginnt am Sonntag, 3. September, um 18 Uhr vor und bei schlechtem Wetter in der evangelischen Kirche. Im Rahmen des Tages des offenen Denkmals am Sonntag, 11. September, bietet das Kulturbüro um 15, 16, 17 und 18 Uhr Führungen durch die Villa Landhaus Ilse an, die fast zeitgleich mit dem Original, dem Weltkulturerbe Haus am Horn in Weimar, im Bauhaus-Stil Anfang der 1920er-Jahre errichtet wurde.

"Daubs Melanie"

und die Siegerländer

"Ticket to Happiness" ist der Name der Gewinner des Deutschen Rock- und Pop-Preises 2020. Die Combo aus Siegen und Münster vereint irische und amerikanische Einflüsse mit südeuropäischer Straßenmusik. Das Konzert beginnt am Sonntag, 18. September, um 20 Uhr im Heimhof-Theater. Sascha Korf bietet am Samstag, 15. Oktober, interaktives Kabarett im Heimhof-Theater. Am 12. November beschäftigt sich "Daubs Melanie" mit den Eigentümlichkeiten der Siegerländer. Ob mitreißende Musik mit Highland Blast 2022: A taste of Scotland (19. November, Heimhof-Theater), kurzweilige Autorenlesung "Ich zahl es euch reim!" mit Ex-Titanic-Chefredakteur Thomas Gsella (26. November, Heimhof-Theater), stimmungsvolles Konzert von Peter Autschbachs TA2: Movin' Twilight (2. Dezember, Heimhof-Theater) oder festliche Elzer Stubbemusik: Weihnachten in der guten Stube (17. Dezember, Heimhof-Theater) - bis zum Jahresende geht es Schlag auf Schlag weiter.

Während sich 2023 bekannte Kabarett- und Comedy-Veteranen wie Bill Mockridge (28. Januar) und Lutz von Rosenberg Lipinsky (19. Februar) im Heimhof-Theater die Klinke in die Hand geben, verspricht der Filmpalast im Heimhof-Theater großes Kino. Der Fokus liegt künftig auf Qualitätsfilmen verschiedener Epochen und Genres. So schaffen es diesmal auch moderne Klassiker wie die Edith-Piaf-Biografie "La vie en rose" (2007) oder "Greatest Showman" (2021) ebenso ins Programm wie der Film "Land hinter den Bergen - Siegen-Wittgenstein" von Alexander Fischbach (2022).

Für das jüngste Publikum bietet das Kulturbüro am 11. Dezember "Die kleine Hexe feiert Weihnachten" in Heimhof-Theater und am 3. März 2023 das Kindertheater "Die Abenteuer von Mama Muh".

Sowohl das Programm des Heimhof-Theaters als auch die Broschüre "Buntes Burbach" liegen in Einrichtungen wie das Rathaus (Eicher Weg 13), das Kulturbüro (Nassauische Straße 8), die Tourist-Information in der Alten Vogtei (Ginnerbach 2) oder das Heimhof-Theater (Heimhofstraße 7, Würgendorf) kostenlos aus.