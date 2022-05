Burbach bringt Servicestellen in den Ortskern

Freuen sich, noch näher am Dorfleben dran zu sein (v.l.): Birgit Meier-Braun und Andrea Usung. Foto: Gemeinde Burbach

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BURBACH - Das Familienbüro der Gemeinde Burbach ist vom Rathaus in die Römerpassage umgezogen. Damit seien die Mitarbeiterinnen Andrea Usung und Senioren-Beraterin Birgit Meier-Braun mittendrin im Dorf- und Familienleben, sagt Bürgermeister Christoph Ewers (CDU). Mittelfristig stehe noch der Umzug der Gemeindebücherei dorthin an.

Das Kulturbüro ist gleich mit an die Nassauische Straße gezogen. Künftig macht Katrin Mehlich Kunst- und Kulturinteressierten in der Ortsmitte Burbachs Lust aufs kulturelle Programm in der Gemeinde.

"Ein mehr oder weniger öffentlicher, zentral gelegener Still- und Wickelraum hat in der Dorfmitte immer gefehlt", sagt Andrea Usung. "Hier haben wir nun einen solchen Rückzugsort für Mamas und ihre Babys schaffen können."

Nebenan freut sich Katrin Mehlich darüber, beispielsweise die Ausstellungen in der Alten Vogtei in den neuen Räumen wieder aufleben zu lassen. Nicht zuletzt steht das Familienbüro durch den barrierefreien Zugang künftig allen Bürgern montags bis donnerstags von 8.30 bis 13 Uhr sowie nach Absprache offen.