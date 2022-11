Burbach: Es geht ums Energiesparen und den Klimaschutz

Tipps zum Energiesparen im eigenen Haushalt gibt es während der Burbacher Energiespar-Infowochen. (© AdobeStock/Dariusz T. Oczkowicz)

BURBACH - Die Gemeinde Burbach lädt vom 7. bis 18. November zu Energiespar-Infowochen ein. Veranstaltungsort ist die Alte Vogtei in Burbach, Ginnerbach 2.

In Kooperation mit der Verbraucherzentrale gibt es zum Auftakt ein telefonisches beziehungsweise Online-Energieberatungsangebot am 8. November von 10 bis 17 Uhr. Die Termine für das Beratungsgespräch können über den Klimaschutzmanager der Gemeinde Burbach, Samuel Reuter, Telefon 02736-4535 oder per Mail an s.reuter@ burbach-siegerland.de vereinbart werden.

Am Freitag, 11. November, können sich Interessenten zu ehrenamtlichen Klimabotschaftern ausbilden lassen. Anmeldungen ebenfalls bei Samuel Reuter, bis 9. November.

Energieberater Felix van Isseldijk gibt am Dienstag, 15. November, von 17.30 bis 19 Uhr Tipps zum "Energiesparen im Haus(halt)". "Klimaschutz - So einfach geht's" heißt ein Filmvortrag des Vereins zur Förderung der natürlichen Lebensgrundlagen, zu dem am Donnerstag, 17. November, um 17.30 Uhr eingeladen wird. Darüber hinaus informiert Elisabeth Fley, Umweltberaterin der Gemeinde Burbach, über Fördermöglichkeiten für energetische Gebäudesanierungen.