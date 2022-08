Burbach feiert das Vogteifest

Alt und neu vereint: Die Alte Vogtei in Burbach hat sich zum Erlebniszentrum entwickelt. Archivfoto: Christoph Weber

BURBACH - Es hat etwas länger gedauert. Aber das tut der Freude in Burbach keinen Abbruch: Die Alte Vogtei wird am Wochenende eröffnet.

Als im April 2017 der Förderbescheid zur Finanzierung der Sanierung und Neuausrichtung der Alten Vogtei in Burbach ankam, war das Ziel, die Eröffnung des neuen Begegnungs-, Besucher- und Erlebniszentrums im Rahmen des Jubiläums "800 Jahre Burbach" zu feiern, ausgesprochen ambitioniert.

Aus den geplanten zwei Jahren Bauzeit sind fünf geworden. Nun aber steht der Eröffnung nichts mehr im Wege. Gefeiert wird sie im Rahmen des Vogteifestes am Samstag und Sonntag, 27./28. August.

Die Ausstellung "Gemeinsam Burbach" ist fertiggestellt, und nun öffnen sich die Pforten des alten Amtshauses für die Öffentlichkeit - das freut die Verantwortlichen von Heimatverein und Gemeindeverwaltung gleichermaßen.

Mit Aktionsmeile und Kunsthandwerkermarkt

Umrahmt von einem Kunsthandwerkermarkt in der Ginnerbach, einer Aktionsmeile in der Jägerstraße, Speisen und Getränken vor und im Haus Herbig sowie handgemachter Livemusik präsentiert sich die Alte Vogtei mitsamt Zehntscheune und Backes in neuem Glanz.

Das Vogteifest wird am Samstag ab 12 Uhr und am Sonntag ab 11 Uhr in der Ortsmitte von Burbach gefeiert. Am Sonntag findet vorab um 10.15 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst in der Kirche auf dem Römer statt.