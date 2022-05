Burbach schaltet Buchung für die Ferienspiele frei

BURBACH - Die Gemeinde Burbach hat das Angebot ihrer Ferienspiele 2022 freigeschaltet. Auf https://tinyurl. com/bdxpwxcz können sich Kinder und Jugendliche anmelden. Es gibt Angebote wie Skaten am Jugendtreff Holzhausen, Bogenschießen, Wanderung durchs Buchhellertal, Backen im Backes in Holzhausen, Walderlebnistage, Verkehrstraining mit der Polizei, Batiken, Plottern, Töpfern und Lyrik-Workshop. Auch Tagesfahrten stehen auf dem Programm, etwa ein Ausflug in den Zoo nach Köln, ins "Phantasialand" und in den Kletterwald Bad Marienberg.