Burbach versenkt zwei Löschwassertanks

Mit einer Länge von 17 Metern und einem Durchmesser von 2,90 Metern fasst dieser Behälter 120.000 Liter Wasser. Der 11,5 Tonnen schwere Koloss wird sanft in sein Bett gelegt. Foto: Gemeinde Burbach

BURBACH-WAHLBACH - Es war ein imposanter Anblick: An zwei schweren Eisenketten wurde ein 15,70 Meter langes zylindrisches Objekt von einem Kran in die Lüfte gezogen. Es sah so aus, als schwebe ein U-Boot neben der Karl Hess GmbH über das Ende der Lindenstockstraße im Burbacher Ortsteils Wahlbach.

Koloss bekommt später

noch einen großen Bruder

Tatsächlich aber ist der 11,5 Tonnen schwere Koloss ein Löschwassertank, der dort platziert wurde. Langsam senkte sich der im Durchmesser 2,90 Meter breite Behälter in die rund vier Meter tief ausgehobene Grube am Straßenrand.

Der 100 Kubikmeter Wasser fassende Tank bekam später einen mit 17 Metern Länge und einem Fassungsvermögen von 120 Kubikmetern Wasser noch größeren Bruder.

Mit der Einrichtung dieser zwei Löschwassertanks vergrößere die Gemeinde Burbach ihr Löschwasser-Reservoir in Wahlbach um zusätzliche 220.000 Liter, erläutert sie in einer Pressemitteilung. Die Tanks seien gebraucht und aufgearbeitet worden. Insgesamt habe die Kommune circa 120.000 Euro in den Brandschutz investiert. Bereits vor sechs Jahren seien wenige Hundert Meter entfernt zwei jeweils 100 Kubikmeter große Löschwasserbehälter unterirdisch angelegt worden.

Die Maßnahme sei Teil des Brandschutzbedarfsplans der Gemeinde Burbach, der im Jahre 2021 in enger Abstimmung unter anderem mit der Feuerwehrleitung sowie den einzelnen Löscheinheiten der neun Dörfer bis 2026 fortgeschrieben worden sei.