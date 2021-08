Burbacher können sich für Klimaschutzpreis bewerben

BURBACH - Bürger der Gemeinde Burbach haben ab sofort wieder die Chance, sich mit verschiedenen Projekten für den kommunalen Klimaschutzpreis 2021 zu bewerben. Zu gewinnen gibt es einen Hauptpreis in Höhe von 500 Euro.

Die zweit- und drittplatzierten Projekte sind mit 300 und 200 Euro dotiert. Für die Bewerber, die nicht die ersten drei Plätze erreichen, ist ein Sachpreis vorgesehen.

Das Unternehmen "Westenergie" unterstützt in Zusammenarbeit mit Kommunen rund 300 Projekte, die dem Klima oder der Umwelt sowie der Öffentlichkeit zugutekommen. Die Auswahl der Gewinner erfolgt durch eine sachkundige Jury aus Burbach. Preiswürdig sind Ideen und Aktionen ganz unterschiedlicher Art - von der energiesparenden Sanierung beispielsweise eines Vereinsheims bis hin zum Artenschutzprojekt für bedrohte Tierarten.

Die Bewerbungsfrist

endet am 10. September

Das Bewerbungsformular gibt es auf der Homepage der Gemeinde Burbach unter www.burbach-siegerland.de , per Telefon unter 0 27 36-45 35 oder per E-Mail an die Adresse s.reuter@burbach-sieger land.de. Bewerbungen um den Burbacher Klimaschutzpreis können bis zum 10. September eingereicht werden.