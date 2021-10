Burbacher Tafel zieht ans Wehrstück um

Umzug: Petra Türk (l.) und Gaby Schmidt versorgen Bedürftige künftig nicht mehr in der Ginnerbach. Foto: Gemeinde Burbach

BURBACH - Die Burbacher Tafel verlässt ihren Standort Ginnerbach. Am 20. Oktober öffnet die Ausgabestelle dort ein letztes Mal. Wegen des Umzugs in neue Räume fallen die beiden folgenden Ausgabetage am 27. Oktober und 3. November aus.

Geplant ist, ab 10. November wie gewohnt immer mittwochs von 9 bis 10.30 Uhr Bedürftige mit Essen zu versorgen, dann an der neuen Adresse am Wehrstück in Burbach, und unter neuem Namen: Den Vorgaben des Bundesverbands folgend, wird aus "Burbacher Tafel" die "Tafel Burbach".

Seit ihrer Gründung 2007 agierten die Ehrenamtler von der Ginnerbach 19 aus. Mittlerweile zählen sie gut 200 regelmäßige Kunden. Zur Versorgung sind die etwa 70 Mitarbeiter auf Spenden angewiesen. Wöchentlich sammeln die Ehrenamtler eine Tonne Lebensmittel bei 35 Geschäften ein - das sind Mengen, für die der Platz von 60 Quadratmetern nicht mehr ausreicht. Am neuen Standort steht der Tafel demnächst das Fünffache an Fläche zur Verfügung. Am Wehrstück soll es auch die Möglichkeit geben, in Ruhe einen Kaffee zu trinken und ins Gespräch zu kommen.