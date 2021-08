Burbachs Häuser als Miniatur nachbauen

Der Heimatverein bringt vier Karton-Modelle von historischen Burbacher Gebäuden heraus. Dazu gehört auch das Haus Herbig. Der Preis pro Modell: 19,80 Euro. Foto: Gemeinde Burbach

BURBACH - Selbst die evangelische Kirche auf dem Burbacher Römerberg ist nicht aus jedem Küchenfenster oder von jedem Balkon des Dorfs aus zu sehen, von den Ortsteilen ganz zu schweigen. Jetzt aber können sich die Burbacher das älteste Gebäude der Gemeinde sowie die Alte Vogtei, das Haus Herbig und das Haus Dilthey in die eigenen vier Wände holen: Live und in Farbe - und sogar in 3D.

Denn ab sofort bietet der Heimatverein "Alte Vogtei" Burbach diese historisch bedeutsamen Bauwerke als Karton-Modelle im Bastelsatz an. Die vom Konstrukteur und Künstler Gerd Schröter entworfenen Schnitt- und Faltbögen gibt es nun im Foyer der Hauptfiliale der Sparkasse Burbach-Neunkirchen in der Nassauische Straßen 13 sowie bei Spiel & Buch (Nassauische Straße 27) zu kaufen.

Interessierte können sich unter der E-Mail-Adresse hv-burbach@outlook.de auch direkt an den Verein wenden, um die Bögen samt Anleitung und Infoblatt zum jeweiligen Gebäude zu bestellen.

Der Preis von 19,80 Euro pro Modell deckt größtenteils die entstandenen Kosten. Drei Euro fließen in die Kasse des Heimatvereins.

Gibt es jetzt ebenfalls als Miniaturausgabe in einem Bastelbogen: die Alte Vogtei in Burbach. Foto: Gemeinde Burbach

Quartett begrenzte Burbachs ursprünglichen Ortskern

Dass der Heimatverein gerade diese vier Gebäude ausgewählt hat, ist kein Zufall. "Sie begrenzen Burbachs ursprünglichen Ortskern", sagt Volker Gürke, Vorsitzender des Heimatvereins, über die Bedeutung der Gebäude für die Geschichte Burbachs.

"Das Amtshaus, Haus Herbig und Haus Dilthey waren um den historischen Marktplatz angeordnet. Nach dem großen Brand am 4. Juli 1758 sorgten die Vertretungen sowohl der weltlichen als auch der himmlischen Macht, manifestiert in der evangelischen Kirche und der Alten Vogtei, zwischen denen die Hauptstraße verlief, für die Wiederbelebung der Siedlung."