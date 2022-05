Christoph Maria Herbst und Moritz Netenjakob lesen Satiren.

Christoph Maria Herbst liest am Samstag, 28. Mai, ab 20 Uhr im Burbacher Heimhof-Theater aus seinen Lieblings-Satiren. Foto: Heimhof-Theater

BURBACH-WÜRGENDORF - Burbach-Würgendorf (red). Christoph Maria Herbst und Moritz Netenjakob lesen am Samstag, 28. Mai, ab 20 Uhr im Heimhof-Theater aus ihren Lieblingssatiren. Zudem werden sie über ihre Leidenschaft für intelligenten Humor plaudern. Zu den Kostproben der satirischen Schreibkultur gehören Sketche von Loriot ebenso wie ein Entschuldigungsschreiben, das Herbst als Schüler an seinen Religionslehrer verfasste. Tickets kosten im Vorverkauf 26 Euro, an der Abendkasse 28 Euro. Vorab sind sie zu haben in der Geschäftsstelle des Fördervereins Heimhof-Theater, Telefon 0 27 36-5 09 68 und auf www.proticket.de.