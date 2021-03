Corona-Hilfe für Künstler: "Virtueller Hut" sammelt über 51 000 Euro

Ideengeber (v.l.): Martin Horne, Dirk Hartmann und Sebastian Zimmermann vom Verein "Der virtuelle Hut". Foto: "Der virtuelle Hut"

BURBACH/SIEGEN - Ende März 2020, mitten im ersten Corona-Lockdown, hatte sich der Verein "Der virtuelle Hut". Sein Ziel: Spenden sammeln, um Künstler und Kulturschaffende zu unterstützen, die durch die Pandemie in Not geraten sind. Nun haben die drei Gründungsmitglieder Sebastian Zimmermann, Martin Horne und Dirk Hartmann eine erste Bilanz gezogen.

Über 300 Künstlern hat es der Verein im vergangenen Jahr ermöglicht, via Livestream aufzutreten. 26 148 Besucher schauten live bei über 54 Konzerten zu. Und dank der eingerichteten Mediathek sind 90 Prozent der Konzerte immer noch frei verfügbar. Schon rund 80 000-mal wurden die Videos aufgerufen.

66-mal Kultur live via Stream ins eigene Wohnzimmer

Im ersten Monat ging der "Hut" bis zu siebenmal pro Woche (meist waren es drei bis vier Auftritte) auf Sendung und präsentierte Formate von Klassik über Pop bis Jazz, Kabarett und Tanz. Bis Ende Juni hatte es 25 Veranstaltungen gegeben.

Mit den ersten Lockerungen im Juni sah der Verein seine Aufgabe als vorerst erfüllt an und trat nur noch sporadisch in Erscheinung. Mit Verkündung des zweiten Lockdowns dauerte es jedoch nicht lange, und auch "Der virtuelle Hut" war wieder voll da.

Gestreamt wurden bisher 66 Veranstaltungen unter anderem aus dem Siegener "Lÿz", dem Kreuztaler "Café Basico", der evangelischen Kirche in Hilchenbach, dem Heimhof-Theater in Burbach und dem Gläsersaal der Siegerlandhalle in Siegen.

Bis zum 31. Dezember 2020 kamen Spenden und Zuschüsse in Höhe von 51 680,81 Euro zusammen. Musikern wurde es ermöglicht, Gagen in Höhe von über 35 000 Euro zu verdienen. Veranstaltungstechnikfirmen und Techniker erhielten über 5000 Euro für Dienstleistungen oder gemietete Technik. Unterstützung erhielten auch die Jugendkunstschule (1000 Euro), das Junge Theater Siegen (1000 Euro), der Verein "Momu" (2000 Euro) und das "Café Basico" (6000 Euro). Außerdem wurden 1500 Euro für die Verwirklichung diverser Schauspiel-Projekte ausgezahlt.

Eine weitere Unterstützung lokaler Künstler bot der Verein in Form von kostenlosen Beratungen durch den Künstler Michael Wibbelt über Förderprojekte und Zuschüsse an.