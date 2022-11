Der Glühweinexpress wendet in Würgendorf

Die Eisenbahnfreunde Treysa planen am 27. Dezember mit der 100 Jahre alten Dampflokomotive "58-311" eine Glühweinfahrt von Bad Nauheim nach Würgendorf und zurück. Auf dem Hinweg macht der Zug in Herborn eine längere Pause, um Wasser aufzunehmen. (© Eisenbahnfreunde Treysa)

BURBACH-WÜRGENDORF/BAD NAUHEIM - Burbach-Würgendorf/Bad Nauheim (cw). Die Eisenbahnfreunde Treysa bieten am 27. Dezember eine nostalgische Glühweinfahrt mit einer 100-jährigen Dampflok von Bad Nauheim bis nach Würgendorf und wieder zurück an.

GLÜHWEINFAHRT AUCH NACH LIMBURG Die Eisenbahnfreunde Treysa bieten zudem für den 28. Dezember im nostalgischen Dampfsonderzug eine Glühweinfahrt nach Limburg an. Auch hier ist die "58-311" im Einsatz. Die Fahrt beginnt in Treysa um 7 Uhr, führt über die Haltestellen Neustadt (7.13), Stadtallendorf (7.29), Kirchhain (7.39), Marburg (8.07), Niederwalgern (8.22), Gießen (8.46), Wetzlar (9.59) und Weilburg (11.20) nach Limburg (13 Uhr). Ziel dort ist der WeihnachtsmarktDie Rückfahrt beginnt um 17 Uhr in Limburg.

Auf dem Weg nach Treysa macht die im Jahr 1922 gebaute "58-311" bei den Eisenbahnfreunden Wetterau in Bad Nauheim halt, um Kohle und Wasser zu bevorraten. Diese Gelegenheit nutzen die Treysaer, um eine Nostalgie-Fahrt in Bad Nauheim beginnen zu lassen. Der "Glühweinexpress" fährt nach Herborn und weiter über Haiger nach Würgendorf. Auf der steigungsreichen Strecke kann die Dampflok beweisen, dass auch "Hundertjährige" noch lange nicht zum alten Eisen gehört.

Einst verband die Hellertalbahn in zweigleisigem Ausbau Gießen mit dem Ruhrgebiet. Der breite Ausbau erinnert noch an vergangene Zeiten. Die Deutz-Gießener-Eisenbahn wurde von 1859 bis 1962 gebaut, verlor erst 1915 an Bedeutung, als Siegen durch den Rudersdorfer Tunnel direkt erschlossen wurde.

Hinter der Dampflokomotive hängen vier Wagentypen

Auf ihrem Weg wird die Dampflok in Herborn mit Wasser versorgt. Die Zwischenzeit kann mit einem Besuch des Herborner Eisenbahnvereins oder mit einem kleinen Stadtbesuch der historischen Altstadt genutzt werden. An die "58-311" angehängt werden vier Wagentypen und damit Preisvarianten: 2. Klasse Großraumwagen (Kunstledersitze), Polsterklasse Großraumwagen, Polsterklasse Abteilwagen und historische Eilzugwagen.

Der Zug startet in Bad Nauheim um 9 Uhr, mit den Halten in Butzbach (9.15), Gießen (9.45) Uhr, Wetzlar (10.35), Herborn (Ankunft 11.15/Abfahrt 13.15), Dillenburg (13.25) und Würgendorf (14). Die Rückfahrt beginnt um 14.30 Uhr. Ab Gießen müssen die Fahrgäste in einen Regelzug umsteigen. Die Ankunft in Bad Nauheim ist für 18.15 Uhr vorgesehen.

Im Fahrpreis sind jeweils die Sitzplatzreservierung, die Rückfahrkarte und ein Glühwein oder Kinderpunsch enthalten. Der historische Sonderzug ist bewirtschaftet und hält kleine Speisen aus regionaler Produktion bereit. Die Fahrt kann nur bei ausreichender Beteiligung stattfinden. Deshalb bitten die Eisenbahnfreunde um frühzeitige Buchung.

Weitere Infos zur Fahrt sowie Fahrkarten mit Platzreservierungen sind im Internet unter www.eftreysa.de oder telefonisch unter 06698-9110441 erhältlich. Auf der Homepage kann man unter "Veranstaltungen" auch die Preise für die Fahren abrufen und per Mail Karten bestellen - oder diese online buchen.

Es gibt unterschiedliche Fahrpreise ab Bad Nauheim/ Butzbach, Gießen, Wetzlar und Herborn/Dillenburg. Zudem werden die Kategorien Familien (2 Erwachsene und 2 Kinder zwischen 6 und 14 Jahren), Erwachsene und Kinder angeboten.