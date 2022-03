1 min

Direkt beim Hersteller: Ukraine kauft Waffen aus Burbach

Weil die Bundesregierung bisher verhalten mit Waffenlieferungen an die Ukraine umgeht, hat Kiew die Sache nun selbst in die Hand genommen - und Panzerabwehrwaffen in Burbach bestellt.

Von Carolin-Christin Czichowski Redakteurin