Django Asül liefert Komik als Hilfe zur Selbsthilfe

"Offenes Visier": Django Asül tritt am Sonntag in Burbach auf. Foto: Dirk Beichert BusinessPhoto

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BURBACH - Der Kabarettist und Komiker Django Asül gastiert am Sonntag, 20. Februar, in Burbach. Ab 19 Uhr spielt er im Heimhof-Theater sein neues Programm "Offenes Visier".

"Was Django in ,Offenes Visier' abzieht, ist hochkonzentrierte Komik als Hilfe zur Selbsthilfe (...) mit Weitblick und einer gehörigen Portion purer Gaudi", heißt es in einer Pressemitteilung der Veranstalter. Er beschäftige sich mit den wirklich wichtigen Dingen des Lebens: Solidarität und Nachhaltigkeit.

Wieso sind die Chinesen

auf Malta Griechen?