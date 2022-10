Ehemalige Bäckerei wird zum Übungsobjekt für die Feuerwehr

Mithilfe eines Rettungstragetuchs bringen die Feuerwehrleute die "Verletzten" aus dem Gebäude. Foto: Lutz Schäfer

BURBACH-WÜRGENDORF - Burbach-Würgendorf (red). Feuer in einer ehemaligen Bäckerei - das war das Einsatz-Szenario einer gemeinsamen Herbstübung der Feuerwehren von Holzhausen und Würgendorf. Als Übungsobjekt diente den rund 80 Einsatzkräften und Jugendfeuerwehrleuten die ehemalige Bäckereifiliale in der Dillenburger Straße in Würgendorf.

Angenommen wurde, dass bei Renovierungsarbeiten des Gebäudes im ersten Obergeschoss ein Brand ausgebrochen war. Rauch breitete sich auf das gesamte Gebäude aus, der Brand drohte auf ein Nachbargebäude überzugreifen. Im Gebäude selbst wurden noch Personen vermutet.

Die "Vermissten" konnten schon nach wenigen Minuten von de Atemschutztrupps gefunden und ins Freie gebracht werden. Um für die umfangreichen Löscharbeiten die Löschwasserversorgung sicherzustellen, wurde nicht nur Wasser aus den umliegenden Hydranten entnommen, sondern zusätzlich noch eine Wasserversorgung aus der nahe gelegenen Heller hergestellt. Bereits nach kurzer Zeit konnte "Feuer aus" vermeldet werden. Ein besonderer Dank der Feuerwehren gilt dem Eigentümer des Gebäudes, Gerhard Semmelrogge, der das Gebäude für die Übung zur Verfügung gestellt hatte.

Lutz Damm (vorne links) und Rüdiger Damm (vorne rechts) freuen sich über ihre Feuerwehrehrenzeichen. Es gratulieren (hinten v.l.) Gemeindebrandinspektor Markus Schwarze, Einheitsführer Andreas Seibel und (Mitte) die stellvertretende Bürgermeisterin Heide Heinecke-Henrich. Foto: Lutz Schäfer

Bei den Kameradschaftsabenden, die nach der Übung stattfanden, standen zahlreiche Ehrungen auf dem Programm.

Ehrungen und Beförderungen in Holzhausen: Lutz und Rüdiger Damm: Feuerwehrehrenzeichen in Gold für 35-jährigen aktiven Dienst. Neue Oberfeuerwehrmänner: Matthias Krauter und Dennis Quandel. Hauptfeuerwehrmänner: Robin Damm und Markus Kansy. Unterbrandmeister: Jan-Niklas Gilbert, Michael Klein, Mika Mönch, Stefan Pöhler und Tobias Pöhler. Oberbrandmeister: Jan Krautwald.

Ehrungen und Beförderungen in Würgendorf: Feuerwehrehrenzeichen in Silber für 25-jährigen aktiven Dienst: Einheitsführer Benjamin Scholl. Feuerwehrehrenzeichen in Gold für 35-jährige aktive Dienstzeit: Achim Seekatz. Neue Feuerwehrfrauen und -männer: Bärbel Janzen, Levin Feldmann, Markus Janzen und Samuel Janzen. Oberfeuerwehrmann: Alexander Döhring. Unterbrandmeister: Robin Fries, Lucas Funke und Maximilian Hecker. Brandmeister: Florian Klaas. Oberbrandmeister: Manuel Scholl.

Brigitte Heuschkel, die sich seit 25 Jahren bei der Verwaltung der Gemeinde Burbach um die Feuerwehrangelegenheiten kümmert, erhielt eine Ehrenurkunde.