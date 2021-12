"Elzer Stubbemusik" entfaltet den Weihnachtszauber

Kleines Orchester, große Wirkung: Das Ensemble aus Elz trumpft bei seinem Auftritt am Samstagabend im Würgendorfer Heimhof-Theater ganz groß auf. Foto: Helmut Blecher

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BURBACH-WÜRGENDORF - Burbach-Würgendorf. In der lauschigen Atmosphäre des Heimhof-Theaters auf der Wasserscheide hat die "Elzer Stubbemusik" am Samstag die Weihnachtszeit musikalisch lebendig werden lassen.

Den Corona-Stress hinter sich lassend, servierte das Ensemble eine Mischung aus volkstümlichen Melodien und modernen Weihnachtsklassikern aus aller Welt sowie alte Weisen aus dem Erzgebirge, der ursprünglichen Heimat der Schwestern Konny Neu-Müller (Hackbrett/Gesang) und Ulrike Wingenbach (Gitarre/Gesang). Zu dem Oktett gehören zudem Willi Wingenbach (Gitarre/Mandoline/Flöte/Gesang), Michael Stähler (Geige/Mandoline), Manfred Winter (Zither), Mathias Schäfer (Kontrabass), Andreas Schenk (Percussion) und Horst Kaiser (Akkordeon).

Das kleine Orchester aus Elz hatte es sich auf die Fahne geschrieben, Weihnachten als Fest für die ganze Familie zu feiern, bei dem nur das Auspacken der Instrumente - statt von Geschenken - angesagt war. Und so ließ man in Sachen fröhlicher Festtagsstimmung - weit weg von Konsum und Kommerz - nichts anbrennen.

Fotos Kleines Orchester, große Wirkung: Das Ensemble aus Elz trumpft bei seinem Auftritt am Samstagabend im Würgendorfer Heimhof-Theater ganz groß auf. Foto: Helmut Blecher Frontfrauen der "Elzer Stubbemusik" (v.l.): Die Schwestern Konny Neu-Müller und Ulrike Wingenbach sorgen mit ihren Stimmen auch im Heimhof-Theater für freudige Stimmung. Foto: Helmut Blecher Frontfrauen der "Elzer Stubbemusik" mit männlicher Verstärkung (v.l.): Die Schwestern Konny Neu-Müller und Ulrike Wingenbach sowie Violinist Michael Stähler geben der Vorfreude auf das Weihnachtsfest mächtig die Sporen. Foto: Helmut Blecher 3

Bevor sie jedoch heimelig und heimatlich wurden, gingen die "Stubbemusiker" zuerst einmal auf Wanderschaft rund um den Globus. Über "Feliz Navidad" und "White Christmas" landeten sie mit "Christmas in Killarney" schließlich in Irland. Auch Klassiker wie "Fröhliche Weihnacht überall" und "Leise rieselt der Schnee" wurden nicht ausgelassen. Instrumental bestens disponiert und dabei stets zwischen Ausgelassenheit und Besinnlichkeit hin und her pendelnd, fand das Oktett über Lieder der Alpenregion wie "Es ist ein Schnee gefallen" und "Der Winter, der is mir net z'wider (Zwoa Brettl, a g'führiger Schnee)" den Weg ins Erzgebirge.

Die beiden Schwestern und der Zithervirtuose "Manni" Winter erwiesen sich als formidable Besetzung, um den volkstümlichen Liedern der Region sowohl stimmlich als auch musikalisch mit Authentizität und Originalität zu begegnen. Dabei haben die seit über 25 Jahren aktiven "Elzer Stubbemusiker" längst die Wohnstube verlassen, um mit Hackbrett, Zither, Gitarren, Geigen und Akkordeon auch große Säle zu beschallen.

Das Räuchermandl darf

beim Auftritt nicht fehlen

Die Sitten, Gebräuche und Melodien des Erzgebirges, zu denen vor allem der Volksdichter und Sänger Anton Günther ("Drham is drham") beigetragen hat, wurden im Heimhof zum Duft des Räuchermandls mit Elan und Festtagsvorfreude vorgetragen. Die Freude kam beim Publikum an. Das wiederum freute die "Stubbemusiker", die dem Wunsch nach einer Zugabe gerne folgten. Mit dem einst von Vico Torriani gesungenen Hit "Zwei Spuren im Schnee" endete das Konzert.