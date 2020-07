Ende August soll am neuen Backes der Schornstein rauchen

Der Dachstuhl steht: Richtfest am neuen Backes in Burbach. Im August soll das Gebäude fertig sein. Foto: Gemeinde Burbach

Burbach (red). Anfang Februar erfolgte der Spatenstich für das neue Backes des Heimatvereins Alte Vogtei in Burbach. Nun konnte Richtfest gefeiert werden. "Eigentlich hätte das neue Backes bereits am Burbacher Museumsfest erstmalig in Betrieb genommen werden können, wenn das Museumsfest nicht aufgrund der aktuellen Situation vom Heimatverein in Absprache mit der Gemeinde Burbach hätte abgesagt werden müssen", sagte Bürgermeister Christoph Ewers. "Bis Ende August sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein."

Danach soll der Schornstein rauchen, kündigte der Heimatvereins-Vorsitzende Volker Gürke an. Damit wäre das erste Teilprojekt des künftigen Besucher-, Begegnungs- und Erlebniszentrums Alte Vogtei vollendet. Die Kosten liegen laut Gemeinde im Rahmen der ursprünglichen Schätzung in Höhe von 225 000 Euro.

Das neue Backes wird außer weiterer Lagerfläche für den Verein vor allem mehr Platz bieten, um künftig besser mit Gruppen, vor allem Schulklassen, arbeiten zu können. Das neue Gebäude fügt sich harmonisch ins Ortsbild ein und ergänzt das Ensemble rund um Alte Vogtei, "Haus Herbig" und "Haus Dilthey".