Erinnerungen an Sophie Scholl

Jörg Fuhrländer begleitet Marlies Obier am Klavier bei ihrem Vortrag. Foto: Gemeinde Burbach

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BURBACH-NIEDERDRESSELNDORF - Zur Erinnerung an Sophie Scholl (1921 - 1943) hat das Kulturbüro Burbach einen Vortrag von Marlies Obier in der Alten Schule in Niederdresselndorf organisiert.

Musikalisch wurde der Nachmittag begleitet von Jörg Fuhrländer am Klavier. Marlies Obier hatte den Briefwechsel von Sophie Scholl und Fritz Hartnagel zugrunde gelegt, ging also von der Liebe der beiden aus, um zu beschreiben, was in der Zeit mit Sophie Scholl geschah.

Von ihrer ersten Liebe bis

hin zur politischen Studentin

Sie erzählte von Sophie Scholls Kindheit, von ihrer Jugend und ihrer ersten Liebe. Und auch von ihrer persönlichen Entwicklung, die sie zum Widerstand führte - von der BDM-Scharführerin bis zur politischen Studentin. Am Ende stand das Todesurteil 1943.

Die Nazis ließen die blutjunge Widerstandskämpferin gegen Krieg und Diktatur wegen "Wehrkraftzersetzung und Hochverrat" enthaupten - ein furchtbares und brutales Lebensende, das die Grauen und Schrecken der Nazi-Herrschaft zeigt, gegen die Sophie Scholl mit der "Weißen Rose" und ihren Aktionen mutig angetreten war.